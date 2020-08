Cada país decidirà si la vacuna del coronavirus és obligatòria o no, segons l'OMS

Bruce Aylward, epidemiòleg de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha assegurat que és decisió dels països fer la vacuna contra la COVID-19 obligatòria o no per als seus ciutadans.









"En l'organització el que volem és fomentar l'acceptació voluntària de la vacuna, així com el comportament de les persones perquè busquin obtenir-la. Volem que les persones entenguin els beneficis de les vacunes i la seva qualitat, més enllà que sigui alguna cosa obligatòria o mandatòria", ha explicat en roda de premsa.









Sobre la vacuna desenvolupada per Rússia, la científica cap de l'OMS, Soumya Swaminathan, ha explicat que l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides es troba en converses amb el país, i que se'ls ha sol·licitat les dades sobre la seva eficàcia i seguretat. "Entenem que està encara en assajos clínics preliminars i anirà a una fase 3 més àmplia. Estem a l'espera del diàleg amb les autoritats russes. Estem promovent la idea d'assajos de solidaritat de les vacunes, perquè altres països poden participar en els estudis ", ha apuntat.





Preguntats sobre l'ús d'anticossos monoclonals com a possible tractament per al COVID-19, la doctora Swaminathan ha detallat que es tractava d'una de les "teràpies prometedores en l'horitzó", però ha advertit que no serà fàcil fer-los arribar a tota la humanitat .





"Es tracta d'uns anticossos específics que actuen per evitar que el virus entre les cèl·lules humanes i les s'infecti. En el cas del COVID-19, hi ha diversos esforços per desenvolupar aquest tipus d'anticossos, a través de ratolins, de l'extracció d'anticossos de pacients recuperats, o fets en laboratori. Diverses companyies ho estan intentant. Aquesta tecnologia va ser provada amb l'Ebola i es va trobar que era molt efectiva ", ha puntualitzat.





Swaminathan ha afegit que saben que hi ha diversos assajos clínics amb aquest tipus d'anticossos, i fins i tot els Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units estan donant suport alguns. "Es tracta d'una de les teràpies prometedores, però la possibilitat d'escalar-i fer-lo accessible a persones de tot el món és difícil perquè es tracta d'un producte complex de fer. Aquestes instal·lacions no existeixen a tot arreu de món, i també podria ser molt costós ", ha lamentat.





La doctora Mariangela Simao, per la seva banda, ha indicat que aquests anticossos, que s'utilitzen en tractaments contra el càncer, són extremadament cars actualment, el que és una preocupació, però que si es comprova que estan sent efectius contra el coronavirus de totes maneres es tracta d'una bona notícia. "Hem de fer-los més assequibles i després distribuir-los", ha instat.





Aylward ha afegit que era important desenvolupar-los, ja que en el futur podria ajudar a persones a les quals les vacunes no els han estat efectives.





Els anticossos monoclonals són proteïnes de el sistema immunitari que es creen en un laboratori, com els anticossos de el cos mateix, els anticossos monoclonals reconeixen blancs específics. Els experts van explicar que el tractament amb plasma de recuperats és una teràpia que s'ha realitzat durant més de 100 anys i que ha estat efectiva en alguns casos, però en d'altres no.





"En el cas del COVID ha estat una de les primeres teràpies que s'ha utilitzat, i hi ha un nombre d'assajos clínics, però, cap ha demostrat clara efectivitat. Ho estem seguint, però per ara les dades que tenim són de baixa qualitat així que el tractament amb plasma continua sent una teràpia experimental ", ha sostingut Swaminathan.





Aylward ha recordat que amb qualsevol teràpia pot haver riscos, i en el cas del plasma s'han reportat febres i calfreds associats, així com danys als pulmons: "Els assajos clínics són importants per demostrar que aquesta teràpia té un clar benefici en balanç amb els efectes secundaris ".