L'OMS recomana l'ús de mascareta a les escoles a partir dels 6 anys

L'Organització Mundial de la Salut considera que els nens a partir dels 6 anys haurien de portar mascareta en aquelles zones en què hi hagi forta transmissió de virus o en aquelles situacions de risc, com quan es troben a les escoles.









Encara que l'organització recomana que els menors a partir dels 11 anys han d'usar la mascaretes en les mateixes condicions que els adults, ha inclòs al grup de nens entre 6 i 11 anys per a les situacions en què la concurrència de persones impedeixi mantenir la distància de seguretat. "Els consells sobre l'ús de mascaretes en nens i adolescents de 12 anys o més han de seguir les recomanacions de l'OMS per a l'ús de mascaretes a adults i / o les directrius nacionals sobre màscares per a adults", es diu en un document fet públic per l'organització.





Malgrat que ni el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ni la pròpia OMS recomanen l'ús general de les mascaretes per als menys de 11 anys per les dificultats que això pot causar en els menors sobretot a l'hora d'aprenentatge , "poden interferir significativament amb el procés d'aprenentatge i tenir un impacte negatiu en les activitats escolars crítiques" assenyalen en un comunicat, sí que consideren que en zones de alt risc de transmissió o entorns especials, com les escoles, és millor que tots els menors estan protegits.





De la mateixa manera defensen que encara que no s'ha d'obligar els menors a dur la mascareta, sí que és convenient que en el cas que hagin de posar-se-ho facin sempre sota la supervisió d'un adult, que a més ha d'estar vigilant perquè el menor tingui sempre la mascareta posada en perfectes condicions. "Els nens també han de ser escoltats pel que fa a les seves percepcions i qualsevol preocupació sobre l'ús d'una màscara", han indicat en el document, que manté les mascaretes facials de tela com la millor opció de protecció facial a l'entendre que les viseres transparents " ofereixen menys protecció ".