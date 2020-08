Les embarassades tenen més risc de COVID-19 greu, segons l'OMS

L'Organització Panamericana de la Salut (OPS) ha demanat als països d'Amèrica que redoblin esforços per garantir que les embarassades accedeixin als serveis de salut prenatal, ja que estudis recents mostren que tenen un major risc de malaltia greu per COVID-19.









"Estudis i resultats de la vigilància de COVID-19 publicats recentment han indicat un major risc de la dona embarassada de presentar formes greus de COVID-19 i per tant de ser hospitalitzades i admeses a Unitats de Cures Intensives" adverteix una nova Alerta Epidemiològica de l'OPS publicada aquesta setmana.





Les dades recopilades per l'Organització asseguren que 28.387 casos de COVID-19 en dones embarassades han estat reportats per 10 països, i 356 morts s'han notificat des de començaments de gener i fins al 11 d'agost. L'OPS explica que aquestes xifres continuen canviant i han estat publicades en diferents dates, d'acord amb la disponibilitat de la informació oficial en els països.





"Les dades disponibles fins al moment suggereixen que les dones embarassades estan en major risc de desenvolupar una forma greu de COVID-19 i, en alguns casos, podria evolucionar a la mort", adverteix l'alerta epidemiològica.





En aquest sentit, l'Organització recomana que els països abordin els riscos i vulnerabilitats específiques que enfronta aquesta població, assegurin la continuïtat dels serveis d'atenció prenatals, així com l'oportuna atenció als signes i símptomes de gravetat per COVID-19 en les dones embarassades.





A més, es planteja als països intensificar "els esforços per garantir l'accés als serveis d'atenció prenatal, així com per aplicar mesures preventives per reduir la morbiditat i la mortalitat associades amb COVID-19 en tots els nivells de sistema de salut, a tal de mantenir el compromís de reduir la mortalitat materna i perinatal i els progressos aconseguits fins a la data".





L'alerta indica que s'ha de donar prioritat a les proves diagnòstiques per a les dones embarassades. "Tota embarassada ha de ser atesa d'acord amb les directrius i normatives establertes i vigents a cada país i territori de les Amèriques," indica.





L'OPS argumenta que es requeriran mesures d'atenció específiques addicionals les dones embarassades de les quals se sospiti o s'hagi confirmat la infecció per SARS-CoV-2, especialment aquelles que visquin en àrees remotes o rurals.