Els embrions podrien ser susceptibles al Covid-19

Científics de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia (Estats Units) han descobert que els gens que es creu que tenen un paper en la forma en què el virus de la SARS-CoV-2 infecta les cèl·lules estan actius en els embrions ja durant la segona setmana d'embaràs. Els investigadors diuen que això podria significar que els embrions són susceptibles a COVID-19 si la mare es malalta, afectant potencialment les possibilitats d'un embaràs reeixit.









En el seu trabjao, publicat a la revista 'Royal Society Open Biology', un equip d'investigadors va conrear embrions humans fins a l'etapa en què normalment s'implanten en el cos de la mare per observar l'activitat, o expressió, de gens clau en l'embrió .





A la superfície de virus de la SARS-CoV-2 hi ha grans proteïnes de punta. Les proteïnes de punta s'uneixen a la ACE2, un receptor de proteïnes que es troba a la superfície de les cèl·lules del nostre cos. Tant la proteïna de punta com la ACE2 es divideixen, permetent que el material genètic de virus entri a la cèl·lula amfitriona. El virus manipula la maquinària de la cèl·lula amfitriona per permetre que el virus es repliqui i s'estengui.





Els investigadors van trobar patrons d'expressió dels gens ACE2, que proporcionen el codi genètic per al receptor de la SARS-CoV-2, i TMPRSS2, que proporciona el codi per a una molècula que divideix tant la proteïna de bec viral com el receptor ACE2, permetent que passi la infecció. Aquests gens es van expressar durant etapes clau del desenvolupament de l'embrió, i en parts de l'embrió que passen a convertir-se en teixits que interactuen amb el subministrament de sang materna per a l'intercanvi de nutrients. L'expressió dels gens requereix que el codi d'ADN es copiï primer en un missatge d'ARN, que després dirigeix la síntesi de la proteïna codificada. L'estudi informa la troballa dels missatgers d'ARN.





"El nostre treball suggereix que l'embrió humà podria ser susceptible a COVID-19 ja en la segona setmana d'embaràs si la mare es malalta. Per saber si això realment podria succeir, ara es fa molt important saber si les proteïnes ACE2 i TMPRSS2 estan fetes i es posicionen correctament en les superfícies de les cèl·lules. Si aquests propers passos també s'estan donant, és possible que el virus pugui ser transmès des de la mare i infectar les cèl·lules de l'embrió ", comenta la líder de la feina, Magdalena Zernicka-Goetz.





L'equip diu que cal seguir investigant amb models de cèl·lules mare i en primats no humans per a comprendre millor el risc. No obstant això, diuen que les seves troballes emfatitzen la importància que les dones que planifiquen una família intentin reduir el seu risc d'infecció. "No volem que les dones es preocupin massa per aquestes troballes, però reforcen la importància de fer tot el possible per minimitzar el risc d'infecció", conclou una altra de les autores, Bailey Weatherbee.