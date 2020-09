Menjar verdures, fer exercici i no fumar pot reduir el risc de desenvolupar malaltia renal crònica, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors del Karolinska Institutet a Suècia i la Universitat Griffith a Austràlia, i que ha estat publicat a 'The Journal of the American Society of Nephrology '.













Aproximadament el 10 per cent de la població mundial pateix algun tipus de malaltia renal crònica. En 2017, es va estimar que més de 1,2 milions de persones van morir com a resultat directe de la seva malaltia renal i altres 1,4 milions de les complicacions cardiovasculars causades per una funció renal reduïda.





Malgrat aquestes xifres, no hi ha una guia basada en evidència sobre quins canvis en l'estil de vida poden ajudar a prevenir que passi la malaltia renal, de manera que el consell actual als pacients es basa en com prevenir altres malalties, com la hipertensió i les malalties cardiovasculars, que es consideren causes importants de dany renal.





Els investigadors han realitzat una revisió sistemàtica i una metanàlisi de més de 100 articles d'investigació publicats per investigar quins canvis en l'estil de vida poden reduir el risc de malaltia renal. L'estudi va incloure a més de 2,5 milions de persones sanes de 16 països.





"Vam descobrir que l'estil de vida juga un paper important i vam identificar un seguit de recomanacions que es poden transmetre a persones sanes que volen reduir el seu risc de desenvolupar malaltia renal crònica", han assenyalat els investigadors.





En aquest sentit, els experts aconsellat una dieta més rica en verdures, una major ingesta de potassi, més exercici, menys consum d'alcohol, menys sal i deixar de fumar. Segons la seva opinió, el compliment d'aquestes recomanacions podria reduir el risc de malaltia renal crònica entre un 14 i un 22 per cent.





"En absència d'estudis d'intervenció aleatoritzats al camp, aquest estudi és la millor evidència que tenim fins ara sobre quines opcions d'estil de vida poden ajudar a la prevenció primària de la malaltia renal", han dit els investigadors.





Finalment, han postil·lat que aquests consells s'apliquen a persones sanes en risc de desenvolupar problemes renals i que les persones que ja pateixen malaltia renal han de seguir altres recomanacions d'estil de vida per evitar una tensió innecessària en els seus ronyons.