La Generalitat obliga a la Pere Mitjans a readmetre un home amb autisme i discapacitat severa

Els pares d'Alexander Moreno, un home de 30 anys, amb autisme i una severa discapacitat, no s'han rendit en cap moment. Des que la residència de la Fundació Pere Mitjans va decidir, inesperada i incomprensiblement per a ells, rebutjar la readmissió d'Alexander al centre, van iniciar una batalla que està a punt de culminar.









La Generalitat ha hagut de mediar en el conflicte i els ha donat la raó. La Fundació ha de readmetre immediatament a Alexander. Quan va optar per enviar-lo a casa a l'inici de la pandèmia a causa argumentat que per la seva delicada salut, Alexander acabava de rebre un trasplantament de fetge, no podien córrer el risc que es contagiarà de la Covid-19, els seus pares no s'imaginaven el calvari que els tocaria passar.





Els pares no poden oferir-li en el seu domicili les cures que necessita el seu fill. Antoni, el pare, intenta cobrir totes les seves necessitats i compta amb el suport i l'ajuda de la seva dona, encara que l'estat de salut d'ella, pateix fibromiàlgia i fatiga crònica, limita les seves opcions. A més, el seu fill feia molt de temps que estava ingressat a la residència, ja que allí li poden oferir totes les atencions i cures mèdiques que necessita.





REBUIG

Els dies van anar passant i quan la pandèmia va començar a remetre, i les mesures de seguretat podien garantir la salut d'Alexander, els seus pares es van dirigir a la residència per a concertar el retorn. La seva sorpresa va ser rebre una notificació en la qual el centre rebutjava el reingrés del seu fill. Era mitjans de juny.





No obstant això, Antonio no s'anava a rendir fàcilment. Ja en 2018 va interposar una demanda contra la Fundació per considerar que li cobraven indegudament part del tractament que rebia el seu fill. Ha perdut la raó en primera instància, però ha presentat recurs. I creu que l'actitud de centre és una venjança contra ells per aquell enfrontament.





"Jo estic disposat a lluitar amb totes les meves forces en defensa dels drets legítims del meu fill", afirma amb rotunditat Antoni. "I els arguments que han ofert des de la Fundació no són correctes. Han de readmetre Alexander sí o sí", afegeix.





A més, acusa la Fundació d'haver amagat els arguments dels metges que aconsellaven el reingrés del seu fill al centre. "Per argumentar el rebuig a la readmissió d'Alexander, em van enviar un correu electrònic amb els arguments d'un metge de Serveis Socials. Al meu allò em va mosquejar. Així que vaig demanar per burofax la resposta completa de metge i quan la rebo comprovo que han intentat enganyar-me, que han obviat la part de la resposta del metge en la qual diu que Alexander ha de ser readmès a la residència. Van manipular el missatge i em van intentar enganyar", relata Antoni. "Contràriament als que em van dir des de la Fundació, els serveis mèdics si van aconsellar el retorn d'Alexander a la residència".





MEDIACIÓ

La situació va arribar a un punt en què es va fer necessària la mediació de les administracions públiques, amb les que la Fundació té signat un concert.





L'última reunió entre representants dels departaments d'Afers Socials i Salut, com a mediadors, els representants de la Fundació i Antonio s'acaba de celebrar. I la decisió ha estat clara. Segons Antoni, la Generalitat ha advertit a la Fundació que està obligada a readmetre Alexander o corre el risc de perdre el concert.





No obstant això, Antonio vol que es compleixin una sèrie de requisits perquè la tornada del seu fill a la residència no suposo un nou calvari. "Hem demanat que es retiri la directora tècnica", a la qual responsabilitzen de la situació, "que la canviïn de lloc de treball i que la Generalitat posi un interlocutor. Jo em comprometo a desaparèixer de la interlocució, tot i que com a pare no pot fer desistiment de funcions, i serà la mare la que faci aquesta funció i la que estableixi contacte amb el tutor que designi la residència ".





Ara està a l'espera d'una resposta definitiva de la Fundació, però després de la reunió amb la Generalitat no té cap dubte que serà favorable als interessos del seu fill.