El PSOE vol a ERC i Cs als Pressupostos: "No hi ha d'haver vetos creuats"

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha assegurat que tant ERC com Cs són importants per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE): "No hi ha d'haver vetos creuats".









En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha dit aquest dissabte que el seu Executiu busca el suport d'ERC i de Cs: "El suport d'ERC és molt important, és importantíssim, i per descomptat hem de treballar perquè així pugui ser. I Cs també ".





"Jo crec que no hi ha d'haver vetos creuats. Estem en una situació molt excepcional, així que el suport i el suport de tots serà molt interessant", i ha afegit textualment que quierenn uns comptes progressistes.





Sobre possibles indults per als condemnats per l'1-O, ha afirmat que "tots els indults que arriben a la taula de Consell de Ministres són estudiats, sense excepció".