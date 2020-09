Aquestes són les reaccions al cessaments dels consellers

El fins ara conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha expressat aquest dijous, després de conèixer el seu cessament, que respecta la decisió del president Quim Torra, la qual cosa ha desvinculat de la pugna JxCat-PDeCAT, i ha afegit que el seu departament " és un fusible que es crema molt ràpid ".









En una conversa amb la periodista Mònica Terribas per a clausurar la IX Escola d'Estiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), visiblement emocionat, ha dit que sent el seu cessament, que l'accepta "amb esportivitat" i que forma part del seu ofici .





"Saps que vas a fer un treball que a vegades és incomprès, que és molt debatut, que és molt criticat, però que algú ha de fer. Perquè a tots ens agrada menjar amb el plat net, però algú ho ha de netejar", ha dit.





Ha descartat que hi hagi motius polítics en el seu cessament pel conflicte entre PDeCAT-JxCat, perquè ell és dels consellers que han "transitat" cap a les sigles de l'expresident Carles Puigdemont, també del president Torra.





Sobre si té a veure amb decisions operatives en qüestions com l'ordre públic, ha explicat que això ho hauria entès "en el marc de l'octubre, però no ara", quan hi va haver els aldarulls després de la sentència de l'1-O.





Rufià veu inconvenient que Torra traslladi a la Generalitat "la guerra civil" de Junts i PDeCAT









El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha qüestionant la remodelació de Govern escomesa pel president de la Generalitat, Quim Torra, ja que considera "contraproduent" i "inconvenient" traslladar a les institucions la "guerra civil" deslligada en l'espai polític de l'antiga Convergència.





En roda de premsa al Congrés després de reunir a la Moncloa amb el president Pedro Sánchez, el dirigent d'ERC ha vinculat els canvis en el govern català amb la crisi oberta a Junts després que Carles Puigdemont hagi decidit trencar amb el PDeCAT per apostar per un nou partit.





Segons Rufián, "seria bo i convenient" que al govern català "tothom" tingués clar que la prioritat és "intentar controlar una pandèmia i els efectes que comporta" en comptes de "voler governar per controlar un partit i els seus càrrecs" . "És contraproduent traslladar la guerra civil interna que es pugui tenir a Convergència, es digui com es digui, a la primera institució de país", ha assenyalat.









El dirigent d'ERC ha negat que Torra hagi ofert a Pere Aragonès canviar també consellers republicans, i ha volgut deixar clar que la seva formació està dedicada a aportar solucions i propostes, en comptes de traslladar "embolics" de partit. "Nosaltres volem governar, gestionar, liderar --ha subratllat--. No volem entrar molt en la cuina de cadascú, però traslladar les baralles internes a la primera institució de Catalunya resulta bastant inconvenient".





Finalment, ha aprofitat per cridar l'atenció sobre el "curiós" que resulta que Torra hagi emprès aquesta "purga" no per un cas de corrupció com va ser el 3% que va afectar de ple a Convergència, sinó "pel control del partit" .









Iceta veu interès partidista en els canvis de Torra i demana "no prorrogar l'agonia"









El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha assegurat veure un interès partidista en els canvis que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha realitzat en el seu Executiu, i li ha demanat "no prorrogar l'agonia".





"La remodelació decidida pel president Torra no té com a objectiu millorar la gestió de Govern. És una operació d'estricte interès partidista", ha afegit en un tuit.









Després de la fractura d'aquesta mateixa setmana entre el PDeCAT i JxCat per les sigles dels segons, ha afegit: "No és hora de prorrogar l'agonia d'un mal govern que ja no té majoria parlamentària", pel que ha demanat eleccions.





Els comuns veuen un "gir a la dreta" de la Generalitat en el nomenament dels nous consellers









La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit aquest dijous que la remodelació de Govern amb tres nous consellers respon a un "gir a la dreta" de la Generalitat.





En roda de premsa, ha criticat l'elecció de l'economista i exeurodiputat Ramon Tremosa com a conseller d'Empresa i Coneixement, ja que es va posicionar en contra de regular a les empreses Uber i Cabify.





"JxCat està aprofitant i utilitzant el Govern de la Generalitat per passar comptes amb els seus enemics interns, i també per preparar-se de cara a la campanya electoral", ha retret.

Segons Albiach, la remodelació també ha estat motivada per interessos electoralistes de cara a les pròximes catalanes, ha advertit que "no és moment de remodelacions" i ha demanat prioritzar la sortida de la crisi derivada del coronavirus.









Ha apel·lat a ERC com a socis de JxCat al Govern de Torra, ja que "algú que es diu progressista no pot callar davant aquest viratge neoliberal que està fent el Govern, i tampoc pot avalar que el país aquest pendent" de quan Torra convocarà les eleccions.









La CUP critica els canvis de consellers i veu al Govern de Torra "esgotat"

El diputat de la CUP Carles Riera ha insistit que els canvis de consellers en els departaments d'Empresa i Coneixement, Interior i Cultura de la Generalitat, anunciats aquest dijous pel president de la Generalitat, Quim Torra, són una mostra del seu Executiu està " esgotat ".





En roda de premsa aquest dijous, Riera ha sostingut que l'esgotament el Govern s'ha de la seva "incompliment dels objectius nacionals, per ser incapaç de fer front a l'emergència social i econòmica pel coronavirus", i creu que això hauria d'avançar el escenari electoral.





Ha assegurat que la CUP ja s'ha posat en contacte amb Torra per conèixer "el més ràpid possible" quines són les intencions que hi ha després d'aquesta remodelació de Govern, que creu que no alteren la crisi interna que al seu parer està vivint l'Executiu català .





Així mateix, Riera ha volgut insistir en el suport de la CUP a Torra per la seva possible inhabilitació per la causa de desobediència al Tribunal Suprem (TS), una decisió que --en el cas de produir-se-- creu que s'ha de "rebutjar contundentment amb totes les conseqüències que això tingui ".





Finalment, ha criticat que en el moment actual d'emergència social i econòmica s'estigui produint "disputes partidistes entre els socis de Govern i en el seu interior", i ha fet una crida a construir noves unitats que permetin a Catalunya avançar cap a l'exercici de l'autodeterminació.





Concretament, sobre el canvi de conseller Miquel Buch al capdavant de la conselleria d'Interior, Riera creu que "fa molt temps que hauria d'haver cessat, no per un canvi de cromos partidista, sinó per les polítiques d'Interior que ha liderat".





Creu que les decisions de Buch han estat "repressives cap a la dissidència política i cap a l'independentisme", i ha demanat fer un canvi en la política i en els cossos de seguretat de Catalunya.





El PP creu que "no és hora de remodelar" el Govern i demana a Torra eleccions









El portaveu del PP al Parlament, Santi Rodríguez, ha considerat que "no és hora de remodelar el Govern, sinó de canviar de govern", i ha instat al president de la Generalitat, Quim Torra, a convocar eleccions.





En un comunicat del partit d'aquest dijous, afirma que el nomenament de Ramon Tremosa com a conseller d'Empresa i Coneixement "no ajuda gens a generar la confiança que necessiten les empreses catalanes".





També creu que el canvi a Cultura, amb la nova consellera Àngels Ponsa, suposa "un nou menyspreu amb canvis constants de direcció política en el pitjor moment per al sector".





En el cas del canvi a Interior, considera que respon a exigències de la CUP, i espera que els coneixements en Dret de l'advocat i nou conseller Miquel Sàmper "es vegin reflectits en l'escrupolós compliment de la legalitat davant l'increment de la delinqüència i desautoritzant les manifestacions previstes per a la Diada ".





El popular ha afegit que l'actual Govern "està esgotat, tal com va dir el propi Quim Torra el mes de gener, i l'únic que fa és allargar la seva agonia".





Roldán afirma que la remodelació de Govern obedede a "interessos de l'separatisme"

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha afirmat aquest dimarts que la remodelació de la Generalitat amb tres nous consellers són "canvis, com sempre, que obeeixen únicament als interessos del separatisme".





"És lamentable que aquest Govern estigui més pendent dels cops de colze interns que dels problemes de Catalunya", ha retret en un tuit.









Segons Roldán, els nous consellers d'Interior, Cultura i Empresa no han estat elegits per agilitzar la sortida de la crisi derivada del coronavirus, sinó "simplement per donar suport" als interessos de president Quim Torra i a l'independentisme.