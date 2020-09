Trump carrega contra la premsa després de publicar-se que va qualificar de "perdedors" soldats americans morts

El president Trump ha carregat durament contra la premsa i en particular contra el periodista responsable d'un article en el qual es revela que va titllar de "perdedors" i "idiotes" els militars nord-americans morts durant la Segona Guerra Mundial i enterrats en el Cementiri Nord-americà d'Ainé-Marne, a França.





Així, Trump s'ha referit al periodista Jeffrey Goldberg, qui va publicar la història en 'The Atlantic' dijous passat, com a un "desgraciat" que "potser" va recórrer a "persones caigudes en desgràcia" que intenten evitar la seva reelecció.





"No treballo tan dur pels militars, per reconstruir l'embolic esgotat deixat per 'OBiden', per recuperar una agència de veterans en fallida i per augments de sou per als militars perquè un reporter desgraciat que potser estigui treballant amb persones caigudes en desgràcia faci una acusació tan horrible", ha apuntat Trump en Twitter.





Per Trump, la revista seria comparable a l'informe de l'espia britànic Christopher Steele, que el 2016 va assegurar que Rússia tenia informació comprometedora sobre Trump.





"Em recorda a l'Informe Brut que va construir John McCain i que després de la patacada es va descobrir que era un frau absolut com a tants altres. L'extrema esquerra radical està rabiosa i farà o dirà qualsevol cosa per guanyar, però no podran. Guanyarem i tindrem quatre anys fantàstics", ha reblat.





Trump ha carregat fins i tot contra una periodista de la cadena Fox News, afí a Trump, Jennifer Griffin, per ratificar en Twitter que Trump va cridar "idiotes" als soldats caiguts.





Segons el reportatge de 'The Atlantic', Trump va decidir no visitar el cementiri de soldats nord-americà de 2018 perquè temia que la pluja li espatllés el pentinat: "Per què anar a aquest cementiri? Està ple de perdedors", va afirmar Trump davant els seus collaboradors.





Des de la Casa Blanca han negat reiteradament aquesta informació, que consideren una "obra anònima amb finalitats nocives", i el propi Trump ha defensat els "herois caiguts". "No hi ha ningú que els respecti més que jo", ha assegurat.