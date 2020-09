Luis Enrique, sobre Messi: "Hagués estat més positiu un acord amistós"

El seleccionador nacional espanyol, Luis Enrique Martínez, ha lamentat que la decisió de Leo Messi de quedar-se al FC Barcelona no s'hagi produït de manera amistosa, perquè "els clubs estan per sobre de totes les persones".













"És un tema molt delicat. No sé si pronunciar-me amb una reflexió general, però sí... Ho faré. Els clubs estan per sobre de totes les persones, per sobre de jugadors i presidents", ha dit Luis Enrique en la roda de premsa prèvia al partit contra Ucraïna d'aquest diumenge.





"Sabem que Messi ha fet del Barça un dels millors clubs del món, però el Barça ha guanyat títols sempre. És evident que hi ha hagut una relació meravellosa amb molts títols pel mig. Leo ha fet que el Barcelona creixés, però m'hagués agradat molt més que hi hagués hagut un acord entre les dues parts", ha admès l'asturià, que va entrenar a Messi mentre va ser tècnic culé.





Aquest acord hagués permès que "les dues parts fossin felices" i "hagués estat més positiu si hagués estat amistós". "Quan se'n vagi Messi serà una pena però el club seguirà guanyant títols perquè sempre ho ha fet", ha conclòs Luis Enrique.