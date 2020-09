Messi respon a la Lliga: la clàusula de 700 milions ja no està vigent

Leo Messi ha respost per mitjà d'un comunicat al què fa uns dies va emetre la Lliga de Futbol Professional en el qual s'assegurava que el jugador no podia abandonar el club si no abonava la seva clàusula de rescissió de 700 milions d'euros.









El comunicat s'emet a l'endemà del fracàs de la reunió del pare de l'jugador, Jorge Messi, amb el president de Barça, Josep Maria Bartomeu, en què no van arribar a cap acord que desbloquegés la situació d'enfrontament entre les dues parts.





Per això, el comunicat s'entén com que el jugador es reafirma en la seva intenció d'abandonar el club ja que considera que el contracte que el lliga a l'entitat ja no està en vigor, pel que té plena llibertat per negociar amb qui vulgui.





El comunicat està signat pel pare del jugador i en ell es critica la postura de la LFP, que consideren parcial a favor de Barça, i es defensa que el jugador ja és lliure per negociar amb qui vulgui.





El comunicat consta de dos punts:

1r. Desconeixem quin contracte és el que han analitzat i quines són les bases sobre les que conclouen que el mateix comptaria amb una "clàusula de rescissió" aplicable en cas que el jugador decidís instar l'extinció unilateral del mateix, amb efectes a partir de la finalització de la temporada esportiva 2019/20.





2n. Això es deu a un error evident per part seva. Així, tal com assenyala literalment la clàusula 8.2.3.6. de l'contracte signat entre el club i el jugador, "aquesta indemnització no s'aplicarà quan la resolució del contracte per decisió unilateral del jugador tingui efectes a partir de la finalització de la temporada esportiva 2019-2020".





RESPOSTA IMMEDIATA

Per part seva, LaLiga ha respost de manera automàtica amb un curt comunicat en el qual diu que "des de LaLiga s'ha traslladat resposta al missatge enviat des de l'entorn del jugador Leo Messi. Aquesta resposta posa de manifest i confirma la interpretació descontextualitzada i allunyada de la literalitat del contracte que realitzen, per la qual cosa LaLiga es reitera en el comunicat publicat el passat 30 d'agost".