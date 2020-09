Els comuns acusen ERC de callar davant el "viratge més encara cap a la dreta" de la Generalitat

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat aquest dissabte a ERC de callar davant el "viratge més encara cap a la dreta" que considera que ha donat el Govern amb la seva última remodelació, en particular, a la Conselleria d'Empresa i Coneixement.









"No entenem el silenci d'ERC. Considerem que algú que es considera progressista i d'esquerres hauria de reaccionar i dir el que pensa sobre aquest viratge", ha dit en declaracions a la premsa durant una visita a Lloret de Mar (Girona) per conèixer la situació del sector turístic després de la pandèmia del coronavirus.





Ha criticat, en concret, el nomenament de l'exeurodiputat Ramon Tremosa com a conseller d'Empresa i Coneixement: "Va donar suport als posicionaments holandesos de cara a la negociació dels fons europeus".





També ha opinat que la remodelació no està feta per atendre les necessitats de la ciutadania, sinó per "purgar alguns elements de l'espai polític" de JxCat i el PDeCAT, i per preparar la campanya electoral.





"Cada setmana que passa veiem que la crisi de Govern pot arribar a cotes més altes", ha lamentat, preguntada sobre que Tremosa reprotxés públicament el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, no haver donat suport al president de la Generalitat, Quim Torra, quan va demanar més diners per a Catalunya durant la pandèmia, segons ell.





BARGALLÓ NO DÓNA "SOLUCIONS"





Sobre la volta a les aules, ha criticat que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, "es quedi amb la diagnosi" que un 30% dels grups d'alumnes de convivència estable creats a les escoles catalanes per fer front al coronavirus supera la ràtio de 20 alumnes, com ha advertit aquest dissabte en una entrevista a Rac1.





"Se li oblida que és el conseller, que no només ha de diagnosticar sinó donar solucions i respostes" en els nou dies que falten perquè comenci el curs escolar, ha dit.





TURISME A CATALUNYA





Albiach s'ha reunit aquest dissabte amb representants i treballadors del sector turístic, per al qual ha demanat un pla de xoc liderat per les administracions: "El primer que hem de fer és dignificar les condicions laborals i salvar aquests llocs de treball".





Ha avançat que els comuns presentaran mocions al Parlament i als ajuntaments per impulsar un "pacte nacional per al turisme", a més de per promoure la diversificació del model productiu perquè l'economia no depengui tant d'aquest sector, en les seves paraules.





També ha recordat que el Govern central ha treballat per allargar els expedients de regulació d'ocupació (ERTO) fins el Nadal: "I en cas necessari, s'anirà revisant tant com sigui necessari perquè totes les famílies afectades en aquest sector tinguin unes condicions de vida dignes ".