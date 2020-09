Els experts creuen que el futur de Banc Sabadell és més negre

El binomi Banc Santander i Caixabank-Bankia acapararà el 50% de la quota de mercat a Espanya i el Sabadell ara mateix és un banc de bancs que s'ha berenat una dotzena i que no obstant això no ha pogut absorbir ni netejar el que tenia què netejar .

















Per aquesta raó el Sabadell necessita urgentment un company amb el qual fusionar-se per no desaparèixer i les dades de la seva capitalització borsària a la mà el banc es diluiria amb qualsevol dels seus competidors més propers amb el seu actual volum d'actius.





Tots els experts apunten que el moviment natural seria que la segona entitat espanyola el BBVA absorbís a Sabadell tot i que no hi ha senyals d'aquest acostament i sí es parla d'una eventual fusió entre Santander i BBVA que alguns titllen també de "ciència ficció". Tampoc es descarta que la fusió de CaixaBank i Bankia acabi amb el Sabadell dins d'aquesta fusió en el sector bancari.