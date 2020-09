El Govern accepta que es pot retardar l'obertura d'alguns col·legis per contagis de la Covid-19

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha manifestat que "no té cap importància" endarrerir uns dies l'inici de l'escola en alguns municipis a causa d'un important nombre de casos de coronavirus entre els seus habitants.









En declaracions a Canal Sur Ràdio, Celaá ha estat preguntada pel cas del municipi gadità de Barbate, que ha demanat retardar l'inici de l'escola per l'increment de casos de coronavirus al seu municipi. La ministra ha recalcat que no té cap importància que en alguns municipis es demani retardar l'inici de l'escola, perquè el període obligatori escolar són 175 dies lectius a l'any. I ha afegit que un retard de dies en el començament de les classes forma part de l'autonomia que té el centre, reconeguda per llei.





Celaá ha explicat que un centre escolar pot tancar quan hi hagi una transmissió descontrolada de virus i això ho decidiran les autoritats sanitàries corresponents. Ha apuntat que els col·legis estaran en un contacte permanent amb el centre de salut a què estiguin vinculat.





La ministra s'ha mostrat convençuda que les famílies volen portar els seus fills a l'escola i saben que l'educació és un dret fonamental de l'infant, que ha de socialitzar i necessita de l'acompanyament emocional que puguin prestar-tant els seus professors com els seus companys.





Pel que fa a el fet que alguns pares es neguin a portar els seus fills a l'escola, ha dit que en aquest moment el ministeri no es posa en aquesta "previsió", perquè Espanya està preparada i els ciutadans són conscients de la importància de portar els nens a l'escola. Ha afegit que totes les administracions educatives estan a favor d'obrir l'escola al setembre i mantenir-la oberta, i ha apuntant que, malauradament, cal conviure amb la pandèmia mentre aquesta duri, "amb tots els controls i la prudència, però, per descomptat , amb tota la determinació ".





"No podem perdre a tota una generació de joves, sinó que hem de seguir educant-los", ha dit la ministra, que ha afegit que el Govern no està pensant més que en el "favorable i positiu" que suposa que els nens estiguin al col·legi, i ha confiat que totes les famílies ho vegin, tot i que és lògic el "temor" d'algunes d'elles.





La ministra ha demanat a les famílies que si un nen té possibles símptomes de coronavirus, no el portin a l'escola. Ha afegit que una vegada que s'obrin totes les escoles és quan caldrà començar a prendre dades dels eventuals casos de coronavirus que puguin donar-se en els diferents col·legis d'Espanya.





Ha recordat que l'evidència científica assenyala que hi ha un percentatge "baixíssim" de contagis entre nens, de manera que cal abordar la situació amb molta prudència i complint amb totes les normes.





Així mateix, la ministra ha indicat que és fonamental la contractació de més professors per part de les comunitats i per a això es van posar els recursos del Govern central sobre de la taula. "Esperem que les comunitats donin prioritat a l'educació i necessitem que Andalusia, a l'igual que la resta de comunitats, aposti de veritat per l'educació", ha dit.