Els trastorns depressius podrien augmentar un 20% per la crisi ocasionada pel Covid

Els trastorns depressius podrien augmentar fins a un 20 per cent en els propers mesos i anys a causa de la pandèmia actual de Covid-19 i de les crisis social i econòmica que es preveuen, segons ha avisat el president de la Societat Espanyola de Psiquiatria (SEP ), Celso Arango.









Per això, l'expert ha destacat la importància de posar en marxa programes de prevenció, i de l'altra, fer un abordatge d'hora de les malalties mentals. Precisament per això, s'ha presentat el Llibre Blanc 'Depressió i suïcidi 2020. Document estratègic per a la promoció de la Salut Mental', impulsat per la Societat Espanyola de Psiquiatria, la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica (SEPB) i la Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (FEPSM), amb el suport de Janssen.





Aquest llibre, disponible en format digital al web de les societats científiques, analitza en detall l'epidemiologia, l'impacte i els abordatges de la depressió i del suïcidi des de diverses i innovadores perspectives.





"Aquesta pandèmia ha posat en qüestió dues fantasies que caracteritzen el nostre funcionament habitual que són la 'il·lusió de invulnerabilitat' i la 'il·lusió de control', fent que augmenti l'estrès davant la incertesa, que sentim amenaçada la nostra integritat i la dels nostres éssers estimats i que la nostra forma de vida es vegi afectada, tal com ha succeït ", ha comentat la coordinadora del Llibre i de l'Oficina de Salut Mental de la Comunitat de Madrid, Mercedes Navío.





Per esmorteir aquest impacte, els especialistes han destacat la necessitat que es posin en marxa actuacions en les poblacions que tenen especial vulnerabilitat, entre les quals es troben les persones que trastorns mentals. Per això, aquest llibre blanc ha dedicat un capítol especial a analitzar l'impacte de la Covid-19 a la depressió.





"S'estima que el 2050 la depressió serà el principal problema de salut, el que el converteix en una prioritat de salut pública. L'eficàcia dels tractaments de la depressió, d'una banda, i l'eficàcia de la prevenció integral del suïcidi, per un altre, fan que no prioritzar aquest últim sigui una mala gestió sanitària ", ha avisat la presidenta de la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica, Ana González-Pinto.





Per la seva banda, el doctor Arango ha dit que en els països on hi ha una major inversió en salut mental, hi ha una menor incidència de patologia mental i, a més, un estalvi econòmic. "Per això, i davant l'expectativa d'un augment de prevalença de la malaltia, cal seguir invertint en salut mental i en què els pacients tinguin accés a les teràpies i tractaments que poden suposar una innovació".





POBLACIONS AMB MAJOR RISC DE DEPRESSIÓ PER AQUESTA PANDÈMIA





Les persones amb malalties mentals, aquells que han patit la Covid-19 amb simptomatologia més greu, les famílies de morts per aquest virus i els treballadors sanitaris que estan en primera línia són els grups amb més risc de patir depressió i altres malalties mentals.





"En aquestes poblacions ja estem veient un augment de patologies que estan molt ben descrites: ansietat, depressió, consum d'alcohol i suïcidi. Els serveis de salut mental estem reforçant les nostres actuacions, som accessibles i la població ha de saber que podem ser molt útils. en el cas de les persones en dol o les que han passat la Covid-19, si hi ha símptomes de depressió i es detecten de manera precoç, normalment tenen una resposta molt bona. Ara és el moment de prevenir ", ha assenyalat el coordinador de l' llibre i director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital de la Mar, Víctor Pérez Sola.





En aquest mateix sentit, la doctora Navío ha advocat per posar en marxa actuacions que esmorteeixin l'impacte que en aquestes persones aquest tipus d'estrès pot provocar, ja que es pot incrementar el risc d'estrès posttraumàtic, de dol patològic, i aparèixer reaccions d'estrès agut, increment de l'ansietat o de la simptomatologia depressiva en alguns casos. De fet, tal com es recull en el llibre, el 25 per cent de les més de 700 persones que van participar en un programa de prevenció de dol complicat va ser derivat a consultes de salut mental.





Per la seva banda, el doctor Pérez Sola remarca la importància de l'actuació terapèutica i preventiva en els treballadors sanitaris que estan en primera línia en aquesta crisi, ja que estudis recents revelen un augment de més del 50 per cent de la simptomatologia de depressió , d'ansietat i l'insomni entre aquests professionals que no han de dubtar a acudir als serveis de psiquiatria si tenen símptomes.





Un altre grup de població especialment vulnerable en aquesta crisi provocada per la pandèmia de Covid-19 són les persones amb malalties mentals. Entre les primeres conseqüències que han experimentat ha estat la disminució en l'atenció tradicional, davant la necessitat de reorganitzar l'assistència.





"La teleconsulta ha estat fonamental per garantir l'accés als tractaments a les persones amb trastorn mental i trastorn mental greu en la fase crítica en què la minimització del risc de contagi era la prioritat. Tot i això, ha de ser complementària a les formes d'atenció habituals i mai ha de substituir l'atenció presencial quan es tracta de salut mental, on la creació de vincles entre el professional i els pacients i el seguiment dels mateixos és especialment important ja que és terapèutic en si mateix ", ha emfatitzat la doctora Navío.





En qualsevol cas, els experts han insistit que no s'ha de psiquiatritzar ni psicologitzar el sofriment, i conviden a posar el focus en els factors protectors que permeten la construcció de la resiliència: una priorització d'accions per a la cohesió social, juntament amb el compromís i les fortaleses dels ciutadans, serà determinant per reduir l'impacte d'aquesta situació en la salut mental.