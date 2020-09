Demanen presó per a Rodrigo Lanza per assassinat en el segon judici del crim "dels tirants"

El segon judici contra Rodrigo Lanza per la mort violenta d'el saragossà Víctor Laínez, ocorreguda el 12 de desembre de 2017, ha començat a l'Audiència Provincial de Saragossa aquest dilluns amb una primera sessió en la qual les acusacions particular i popular han tornat a demanar 25 anys de presó per assassinat, mentre que l'advocat de la defensa, Endika Zulueta, ha considerat a Llança "no culpable" d'assassinat. L'acusat declararà aquest dimarts.









La magistrada, María Josefa Gil, ha admès totes les proves presentades per les parts, algunes noves per part dels lletrats de l'acusació particular, Enrique Trebolle i José Luis Melguizo. La presidenta de tribunal ha cridat l'atenció en diverses ocasions a un membre del jurat que ha interromput la sessió per parlar i valorar si el reemplaça per un dels dos suplents previstos. A més, ha permès, a petició de la defensa, que Llança assisteixi al judici sense manilles.









L'advocat Enrique Trebolle ha presentat una nova prova, un TAC neurològic realitzat a Laínez per dos especialistes de Saragossa els dies que va estar ingressat abans de morir i que mostra les ferides cerebrals sofertes per la víctima. També ha aportat diverses fotografies en què Laínez apareix juntament amb "persones de color" i altres en què Llança està vestit d'una manera "radicalment diferent" a l'actual.





POSSIBLE TRAÏDORIA

La fiscal ha resumit la seva versió dels fets ocorreguts en la nit del 8 de desembre de 2017, quan Lanza i Laínez van discutir, colpejant el primer a la víctima en diverses ocasions, causant-li la mort, que es va produir a l'Hospital Clínic de Saragossa 04:00 dies després.





"L'acusat va cometre el crim de què se l'acusa: un delicte d'assassinat", ha afirmat la fiscal, que ha recalcat que Lanza va causar la mort a Laínez "de manera intencionada" cometent un "atac a traïció, amb traïdoria" sent el mòbil "els motius ideològics".





Ha exposat que Llança va entrar al bar 'Tocadiscos' de la capital aragonesa en la data assenyalada en companyia de tres amics i dins hi havia el propietari de l'establiment, un grup de quatre o cinc joves i "un senyor assegut tranquil·lament a la barra de l' bar, Victorino Laínez ".





Un dels amics de Llança va identificar a Laínez i va realitzar a Llança "una sèrie de comentaris quant a la seva ideologia" de "ultradreta", també que solia portar uns tirants amb la bandera espanyola, que "aquell dia portava". "Aquests comentaris molesten molt a Llança, d'ideologia contrària", que va decidir "aproximar" i va cridar "feixista" a Laínez, etzibant-li que La Madalena, el barri on es troba el bar, és "antifeixista", al que --segons la fiscal-- Laínez li va respondre que era "un sudaca" i li va exigir que tornés a Xile, el seu país natal.





Quan Llança i els seus amics decideixen abandonar el local, "Victorino decideix anar darrere d'ells" i "torna a tenir un enfrontament amb Llança" per, "al cap de pocs instants", tornar a l'establiment i dirigir-se "tranquil·lament" a la seva banqueta.





"Instants després, entra bruscament Llança", que "s'abalança" sobre Laínez i "li propina un fort cop a la part posterior del cap", quedant la víctima semi-inconscient, qui cau al sou o. No obstant això, "lluny de desistir de la seva intenció d'agredir", Llança "comença a propinar-li cops de peu al cap", s'ajup i li desfigura la cara "a cops de puny". Alguns testimonis "li diuen que pari, que ho va a matar", ha afegit la fiscal.





A continuació, sempre segons el relat del ministeri fiscal, Llança es va col·locar el seu abric i la motxilla, va agafar la seva bicicleta i va marxar del lloc: "es desentén de l'estat de la víctima". La fiscal ha fet notar que l'acusat "no confessa el seu crim ni es presenta voluntàriament" en seu policial, sinó que "se li deté al carrer" tres dies després.





La fiscal ha considerat que tots els cops van contribuir a matar Laínez i que Llança va originar el conflicte "des del principi", fent notar que "hi ha persones que necessiten de molt poc per dur a terme determinats actes". No ha descartat que Lanza utilitzés algun objecte per colpejar a la víctima.





ACUSACIONS





En representació de la família, com a acusació particular, l'advocat José Luis Melguizo ha criticat que "la víctima se l'ha criminalitzat i al criminal se li ha victimitzat". Ha assenyalat que Laínez "es relacionava amb tot tipus de gent" a La Madalena, el barri en el qual vivia i que "va facilitar molts llocs de treball" a persones de raça negra.





De Lanza ha dit que ara "sembla un infantico del Pilar", encara que "el va fer morir a Laínez" i, anys enrere, "va deixar tetraplègic un policia a Barcelona" i també va viure com "okupa", després del que li ha qualificat de "persona violenta" i afirmant que "es va proposar treure-li la vida a Laínez i se la va treure".





Melguizo ha comentat que Laínez mesurava 1,90 metres i pesava uns 120 quilos, després del que ha indicat que Lanza li va fracturar el penyal --un os del oído-- amb un cop inicial, tot i que "si s'hagués marxat, Víctor estaria viu ".





Pel lletrat de l'acusació particular, Llança estava "envaït per l'odi, per la violència". Melguizo ha negat validesa a la "por insuperable" perquè "el motiu és ideològic" i l'atac va ser "traïdor".





L'advocat de Vox, David Arranz, en representació de l'acusació popular, ha afirmat que "s'ha criminalitzat a la víctima i victimitzat al botxí". Ha destacat que Laínez estava prenent una cervesa "tranquil·lament" i Llança es va dirigir a ell "en to xulesc i amenaçant" per "animadversió" cap a "les persones que considera els seus enemics".





Segons l'opinió d'Arranz, Llança va actuar així "per odi o motius ideològics i polítics", "segurament" portava "un objecte contundent a manera d'arma" i "es va acarnissar amb la víctima", de manera que "es tracta d'un assassinat gairebé de llibre ".





El lletrat que representa la Comunitat Autònoma ha demanat una indemnització per a la sanitat pública aragonesa i ha manifestat la seva intenció de "coadjuvar a la defensa de la legalitat".





PÀNIC





En representació de Llança, l'advocat Endika Zulueta ha observat que, durant els tres anys en què l'acusat ha estat pres a Zuera "no ha tingut cap enfrontament amb ningú" i ha demanat a l'jurat que valori el cas amb "imparcialitat", convidant els seus membres a "dubtar de tot i veure si les coses poden ser d'una altra manera".





"Les coses passen per alguna cosa", ha asseverat Zulueta, afegint que "aquest home pot ser l'autor dels fets i ser declarat no culpable", rebutjant el "relat simple" que, al seu parer, han realitzat les acusacions sobre "un assumpte extremadament complex ".





L'advocat defensor ha continuat indicant que Llança portava "una vida ordenada" en l'època en què van ocórrer els fets. El 8 de desembre de 2017, Llança entrar a l'establiment amb uns amics, un dels quals li va comentar que Laínez portava, de vegades, els tirants amb la bandera nacional i que "és feixista".





"Sembla que ell --Lanza-- es va acostar a Víctor", que li va dir "ves-te'n al teu país", al que l'acusat va respondre "tu ets un racista, un feixista" i "la conversa s'acaba", després de la qual que els seus amics "s'ho critiquen" i "els entra la neura" al veure Laínez manejant el seu telèfon mòbil; "I se'n van". "Què hauria passat si --Laínez-- no va darrere d'ells?", S'ha preguntat Zulueta, que ha subratllat que "la navalla l'han vist dues persones, l'objecte --que portaria llança-- ningú ho ha vist ".





"Rodrigo va tenir pànic", ha assegurat el seu advocat, que ha afegit que quan va seguir colpejant a la seva víctima ho va fer "amb aquest primer pensament que estava en joc la seva vida", considerant que la versió de les acusacions "grinyola per tots els costats "i que" no hi ha un motiu polític ". S'ha remès a un informe psicològic per afirmar que Llança "mentalment està sa".