La Lliga continua amb les limitacions de periodistes als estadis aquesta temporada

La nova temporada de La Lliga, que començarà aquest divendres amb el partit entre el Granada i l'Athletic de Bilbao, serà força semblant a la fi de l'última temporada i diferent als inicis de lliga dels últims anys.









Per començar, continuaran les limitacions d'aforament i de periodistes que puguin cobrir els partits. Quan el 11 de juny es va reprendre La Lliga Santander després de l'aturada provocat per la pandèmia, els protocols havien canviat molt: inicialment La Lliga va decidir que només els professionals que treballen en els clubs esportius poguessin accedir als estadis, però els fotoperiodistes van rebutjar aquesta decisió . Així doncs, des de la direcció de la Lliga van decidir que 8 fotògrafs podrien entrar als partits, el primer dels quals va ser el derbi sevillà entre el Sevilla FC i el Reial Betis.





La solució va ser "insuficient" per als periodistes i finalment La Lliga va acceptar que fossin catorze els fotògrafs que podien entrar als estadis. A més, també van permetre l'entrada a sis redactors de premsa, cinc periodistes de ràdio i quatre de televisions sense drets.





Ara, amb el nou inici de lliga, les limitacions per a periodistes seran les mateixes, segons informa El Confidencial Digital.





Nou acord

La Lliga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) han acordat noves normes perquè, encara que es detecti algun positiu per coronavirus, els partits de futbol es puguin seguir disputant.





Les dues entitats han concretat "estadis alternatius per als supòsits en què no poguessin disputar els partits en els seus propis estadis". D'altra banda, s'han establert els criteris per ajornar els partits i han canviat el reglament sobre el mínim de jugadors a la plantilla que han d'estar habilitats perquè es puguin disputar.





Finalment, els equips també podran substituir els membres de el cos tècnic si cal.