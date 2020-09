Garzón s'enfronta a una guerra interna davant la temptativa de Podem de fusionar els partits

Sembla que des de fa unes setmanes el líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, està veient amenaçat el seu lloc com a líder de la formació davant l'amenaça de Pablo Iglesias, que voldria fusionar els dos partits, i Enrique Santiago, el seu aliat a IU.









Segons informa 'Vozpópuli', aquesta és la idea que tenen des de fa uns mesos Esglésies i Santiago, que pretenen apartar a Garzón i fusionar les dues formacions, el que implicaria que IU perdés la seva autonomia.





Sembla que Garzón ha patit un aïllament per part dels seus companys de partit, especialment en aquests moments en què ha de convocar el congrés de el partit, la XII Assemblea Federal d'IU. Si bé la trobada havia de produir-se entre el 12 i 13 de juny, va haver d'ajornar per la pandèmia i encara no té nova data.





Tot apuntaria al fet que des de l'estiu els companys de Garzón han detectat moviments de Podem que podrien correspondre amb les intencions d'Esglésies de quedar-se amb la formació. Segons el diari digital, Iglesias planeja la fusió des del gener, però perquè pugui passar, en la pròxima assemblea han de guanyar els afins a Iglesias, de manera que el líder de la formació estatge s'hauria ajuntat amb Santiago amb aquestes intencions.









"La clau són les sigles. Iglesias vol que una persona de la seva confiança tingui el control de la sigla d'IU. És l'única formació que pot pugnar l'espai de Podem, ara que en el Govern fan el que fan. A Esglésies ja no li interessa res Errejón, però Garzón i IU sí ", expliquen fonts d'IU a 'Vozpópuli'.





A més, el diari assenyala que durant el periodicitat de vacances d'Iglesias i Montero a Astúries, tots dos van mantenir reunions amb alguns membres d'Esquerra Unida i Garzón es va assabentar de les reunions tot i no ser convidat. Així doncs, el ministre de Consum i líder d'IU va témer el pitjor.





Així doncs, sembla que la intenció de Santiago és presentar-se a l'Assemblea d'IU, i en cas de guanyar-la, permetre a Esglésies la fusió d'ambdues formacions. Tot i això, algunes fonts indiquen que des d'IU estan intentant impedir aquesta opció. "Si Garzón perd la coordinació d'IU, Enrique Santiago es fa amb ella per fer desaparèixer IU. Tot serà Podem i el PCE amb Podem", han explicat alguns membres d'IU, que afirmen que Garzón no ho permetrà.





I es que el de moment líder d'IU compta amb les dues federacions més nombroses de la formació, de manera que pot tenir prou suports per guanyar el congrés.