Iglesias revela que va tenir una "discussió forta" amb Sánchez per no informar-lo de la sortida del Rei emèrit

El vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, ha revelat aquest dimarts que va mantenir una "discussió forta" amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per no informar-aquest estiu de la sortida d'Espanya de el Rei Joan Carles I.













En una entrevista a la Cadena SER, Iglesias ha explicat que el mateix Sánchez "es va disculpar" per no haver-li informat de la situació de la Casa Reial i del posterior comunicat en relació al Rei emèrit. "Això li engrandeix, que digui 'això havia de haver-t'ho dit' parla bé d'ell", ha apuntat.





"És lògic. És un Govern en què hi ha un partit republicà i un altre socialista, hi ha posicions diferents", ha insistit Iglesias, que ha criticat la "vergonya" que va suposar la "fugida de l'emèrit" mentre estava "sent investigat per delictes gravíssims ".





En aquesta línia, Iglesias ha explicat que en aquesta conversa amb Sánchez, que va ser "sempre cordial", li va traslladar el seu malestar perquè el Rei emèrit, "la biografia està associada a la Transició", pogués anar-se'n "a una dictadura a un hotel de luxe ".





MOLEST FALTA INFORMACIÓ FUSIÓ BANCÀRIA

D'altra banda, el també líder de Podem s'ha referit a les declaracions de Sánchez, que aquest dilluns ha explicat que el sector morat de Govern desconeixia la possible fusió entre Bankia i Caixabank. "Sobre qüestions que em puguin molestar, no vaig a comentar-ho en un mitjà", ha assegurat.





Malgrat descartar pronunciar-se en els mitjans sobre aquesta qüestió, Iglesias ha reconegut cert malestar. "Vostè és molt perspicaç i s'adona", ha respost Iglesias després de ser preguntat directament per això. "Però per una qüestió de lleialtat, si em molesta l'hi dic en privat. I el mateix per a la resta de ministres", ha afegit.





En aquest context, el vicepresident ha deixat clar que "per la seva part" no existeix cap tipus d'ocultació. "Ja li dic que no. No tinc el defecte de no ser transparent", ha assegurat Iglesias, que s'ha mostrat esperançat que aquesta confiança sigui recíproca per part de sector socialista.