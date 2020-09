Colau creu que Torra és irresponsble perquè busca "un subterfugi per impedir la taula de diàleg"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha titllat d'irresponsable que el president de la Generalitat, Quim Torra, "busqui un subterfugi per impedir la taula de diàleg", a l'imposar unes condicions per a fixar un ordre del dia de la reunió que ha proposat el president de Govern, Pedro Sánchez, per reprendre el diàleg polític.













En una entrevista a Ser Catalunya aquest dimarts, l'alcaldessa ha assegurat que Sánchez i Torra "evidentment s'han de reunir", i ha valorat que el president de Govern s'hagi tornat a comprometre amb la reforma del delicte de sedició en el Codi Penal.





"Amb la situació de crisi actual, tothom ha de posar bona voluntat. La situació és complexa i el conflicte català no s'ha anat", ha afirmat Colau, que ha desitjat que per la via de l'indult es pugui desjudicialitzar el conflicte.





"MIRADA ÀMPLIA" ALS PGE

Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), l'alcaldessa de Barcelona ha subratllat que són necessaris: "No són una ximpleria. Necessitem la màxima capacitat econòmica", i ha criticat que hi hagi una infrafinançament dels ajuntaments.





"Espero que tots tinguin una mirada àmplia i que tirin endavant amb el màxim suport possible", ha sostingut Colau, que ha instat a totes les formacions a deixar de banda les consideracions de partit, després del que ha apostat perquè el Govern parli primer amb la majoria que va recolzar la investidura i després amb la resta de formacions.





Ha assegurat que l'Executiu ha de parlar primer amb qui, segons ella, més punts en comú té, i ha desitjat que ERC "no estigui tan condicionada per la campanya a Catalunya" de cara a unes eleccions autonòmiques.





ELECCIONS "A EL MARGE DE LA judicialització"

En aquest sentit, ha reclamat que es convoquin i als comicis a Catalunya perquè considera que el Govern està "implosionant constantment" i que s'està parlant de les seves disputes internes en lloc d'abordar el futur i les mesures socials que Catalunya necessita, en les seves paraules .





"Les eleccions són necessàries al marge de la judicialització. Calen eleccions perquè el Govern està esgotat", ha insistit Colau a l'ésser preguntada per la possible inhabilitació de Torra pel Tribunal Suprem.





Preguntada per l'inici de curs escolar, Colau ha reclamat a la Generalitat que contracti el personal necessari perquè es compleixin les ràtios i a el Govern que garanteixi als familiars que s'hagin de quedar a la cura d'alumnes en quarantena que tinguin "cobertura a la seva ambient laboral ".