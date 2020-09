'YoVoyOtoño' de Renfe ofereix 100.000 places d’Ave i Llarga Distància a Catalunya amb descomptes del 60%

Renfe posa a la venda un total de 100.000 places als trens Ave i Llarga Distància que circulen a Catalunya amb descomptes de gairebé el 60% per a viatjar fins al pròxim 12 de desembre.













La campanya ‘YoVoy Otoño’ permet comprar bitllets, des d’avui fins al 13 de setembre, amb els preus i les condicions de la tarifa Promo+, que contempla flexibilitat en canvis i anul·lacions.





Es posen a la venda més de 72.520 places al Corredor Mediterrani amb preus des de 18,50 €. Els usuaris podran comprar bitllets des de Barcelona a Alacant a partir de 23,90 €; Barcelona-Castelló des de 19,75 €; Barcelona-Múrcia des de 26,00 €; Barcelona-València des de 18,50 €.





Entre Barcelona i Madrid es posen a la venda més de 22.600 places des de 55,55 €.

Els bitllets es poden adquirir en els canals habituals (www.renfe.com, agències de viatge presencials i virtuals, Renfe Tiquet, estacions, venda telefònica i oficines de Correos).





Renfe ha posat en marxa un ampli conjunt de mesures perquè els seus clients puguin gaudir d'un viatge segur i de confiança, reforçant els procediments de neteja i desinfecció de tots els trens.





Aquests procediments de neteja i desinfecció dels trens, així com les diverses mesures d'embarcament, desembarcament a bord duts a terme per Renfe, han permès obtenir el certificat AENOR enfront de la COVID- 19 per al transport de viatgers.





A més, Renfe ha implantat un servei de manteniment de la higienització en ruta dels trens Ave i Llarga Distància, que comença abans de la sortida del tren, amb la higienització dels punts de contacte dels viatgers en el procés d'accés als cotxes (polsadors, agafadors, marcs de portes, etc.).





A l'interior del tren i durant el trajecte, el personal de manteniment s'encarrega de mantenir les condicions higièniques de les zones comunes. A més, en les parades intermèdies repassen la taula, respatller dels seients que quedin lliures, els reposa braços de les butaques i la substitució dels capçals.





Aquests treballs se sumen als que ja es realitzen amb els trens en buit (tots els trens es desinfecten a l'inici i al final del servei), amb la finalitat d'extremar les condicions higienicosanitàries, i oferir als viatgers un entorn segur a l'hora de viatjar. Tots els viatgers rebran, a més, tovalloletes i/o gelhidroalcohòlicdurant elcheck-in, i disposaran de dispensadors de gel en els WC de tots els trens.





Així mateix, Renfe ha introduït millores en la ventilació de l'interior dels trens, amb l'augment de les renovacions completes d'aire en els cotxes, que es realitzen cada 7 minuts.