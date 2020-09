El 60% dels pacients positius enganya al seu metge per lliurar-se de la quarantena

El personal sanitari que s'encarrega de fer un seguiment als positius per COVID-19 té la percepció que un 60% dels afectats els enganya per burlar la quarantena. "Molts demanen que els facin la PCR ràpid perquè no van a complir l'aïllament", segons el gerent del Servei Murcià de Salut (SMS), Asensio López, que explica que la percepció d'aquests pacients "és que estan sans".





















De fet, quan se'ls ofereix un ingrés hospitalari es neguen perquè han de treballar, ha advertit López en un contacte informal mantingut amb els mitjans de comunicació acompanyat pel conseller de Salut, Manuel Villegas, el director general de Salut Pública, José Carlos Vicente , i el metge del servei d'epidemiologia de Salut Pública, Jaime Jesús Pérez.





En aquest contacte informal, Villegas ha lamentat que hi ha molt "cansament" a la societat i això fa que hi hagi certa relaxació en les mesures de prevenció, però ha insistit que la població "ha d'entendre que la situació és delicada". Així, el passat 14 de març, quan es va decretar el confinament, hi havia a la Regió 42 pacients de COVID ingressats i 5 a l'UCI. Avui, en canvi, hi ha 191 ingressats i 52 a l'UCI. "I la diferència és que la gent no està a casa", assevera.





El conseller ha expressat la seva "angoixa" per les dimensions d'aquesta segona onada de la pandèmia, especialment en determinats municipis com els de la Vall de l'Guadalentín (com Lorca i Totana), Jumilla i Múrcia capital. "La cosa no va bé, la tendència segueix a l'alça i quan apaguem un foc en un municipi, apareix en un altre", lamenta.





De fet, la Conselleria de Salut no descarta prendre mesures més restrictives a Jumilla en el termini d'una setmana per fer front a l'alt índex de contagis, amb més de 400 casos, el que suposa una taxa per població superior a la de les comunitats autònomes que es troben en una pitjor situació i que està a l'alça pel context del municipi, especialment per la incidència de la campanya de la verema.





EL MODEL SOCIOECONÒMIC, UN PROBLEMA





Entre els motius pels quals la Regió es troba en aquesta situació "crítica" en aquesta segona onada, Villegas ha assenyalat un "problema" estructural a causa del teixit productiu i el model socioeconòmic de la Comunitat, cosa que no es pot canviar "d'un dia per l'altre ", admeten.





Per exemple, ha destacat la incidència de la indústria agroalimentària. I és que, tot i que les grans empreses "ho estan fent bé" i s'estan respectant els plans de contingència previstos, adverteix que hi ha problemes a nivell de l'transport dels empleats i en les reunions informals després del treball, en què sovint es treuen les màscares.





Així mateix, ha assenyalat que hi ha empreses de treball temporal que porten als empleats "saltant d'una empresa a una altra" i, sovint, no saben ni tan sols per a qui treballen. Referent a això, Pérez ha recordat que es va actuar des del punt de vista legislatiu i es va aclarir que la responsabilitat recau en l'empresa que contracta els serveis de l'ETT.





Igualment, el conseller ha advertit l'alt índex de contagis entre col·lectius que estan descuidant més les mesures de prevenció i que pertanyen a cultures en les que estan molt arrelades costums en què es manté un gran contacte social. A més, a això s'uneix la seva situació de precarietat laboral, amb contractes que duren dies o, sovint, inexistents; o les condicions d'habitabilitat, amb diversos convivents, de manera que preval per a ells la subsistència.





Referent a això, Villegas ha explicat que s'està fent un treball important de coordinació amb els ajuntaments. En concret, se celebren reunions entre tècnics de la Comunitat amb treballadors socials o cossos de policies locals per tal de fer un seguiment dels casos positius detectats i articular mesures de resposta, com portar a domicili aliments i estris de primera necessitat o habilitar les anomenades 'arques de Noè'.





L'objectiu és oferir totes les facilitats perquè aquestes persones no hagin de sortir de casa. A més, s'està fent un esforç per tractar de fer arribar la importància de respectar la quarantena a persones d'altres cultures amb les que la comunicació és complicada. Fins i tot, s'estan buscant traductors.





LES UCI, AL 45% DE LA SEVA CAPACITAT





De moment, ha precisat que el 45% de les UCI estan ja ocupades per pacients amb COVID, és a dir, 52 de les 114 llits existents. Ha avançat que hi ha la possibilitat de duplicar o triplicar la capacitat fins a les 350 o 400 llits (entre 360 i 380 amb ventilació i monitorització), però és a costa de transformar en UCI altres àrees com les de reanimació o quirúrgiques, sense oblidar que segueix havent pacients amb altres patologies o que han de ser atesos per accidents.





López ha avançat que es pot preveure la tendència de la malaltia i l'SMS es prepara per rebre entre 100 i 120 ingressos setmanals, i entre 10 i 15 a les UCI, tot i que s'anirà dimensionant la resposta en funció de les necessitats. Així mateix, s'estan preparant equips mixtes de personal sanitari, liderats per una o dues persones, per atendre grups de malalts d'COVID.





Villegas ha insistit en la importància de respectar les quarentenes de 14 dies que prescriu l'autoritat sanitària, tot i que ha avançat que aquest dimecres tindrà lloc una reunió de Comitè Interterritorial en què es posarà sobre la taula probablement la possibilitat que aquest període d'aïllament baixi a deu dies a partir de les últimes evidències científiques.





El conseller també ha cridat l'atenció sobre la "delicada" situació en les residències de gent gran, que ja comptabilitzen 66 residents i 22 treballadors infectats. En aquests casos, explica que els contagis no s'originen tant pels visitants, sinó que sol localitzar-se en els mateixos treballadors en les seves respectives vides socials i en els seus contactes.





En aquest sentit, Villegas ha apostat per seguir informant a la població el risc existent en llocs tancats amb poca ventilació en els quals s'està sense mascareta. "No és el moment de socialitzar", segons Villegas, que ha recordat que la limitació de reunions a no més de 6 persones va ser criticada al principi però ja s'ha estès a altres comunitats autònomes.





També ha recordat que Múrcia va ser la primera comunitat en comptar amb un règim sancionador i ja s'han aplicat més de 5.600 multes des de la seva posada en marxa, sobretot per no usar la mascareta o per fer-ho de forma inadequada.





D'altra banda, ha recordat que més de 4 milions de persones ja s'han descarregat a tot Espanya l'aplicació 'Radar COVID', i les Conselleries d'Educació i d'Universitats van a portar una campanya de conscienciació perquè els alumnes la instal·lin en els seus mòbils.





Villegas també ha indicat que la Conselleria va a reforçar l'Atenció Primària. De moment, ha indicat que hi ha 17 centres de salut a nivell vermell per l'alta taxa d'incidència, de manera que estan dedicats gairebé en exclusiva a l'seguiment de la malaltia. El conseller ha mostrat la seva preocupació pel fet que hi ha malalties no COVID que no s'estan atenent i comencen a sorgir tensions.





Respecte a les crítiques del sector hostaler, Villegas ha reconegut que les entén però ha advertit que només es relaxaran les mesures quan s'aplane la corba.





Finalment, respecte a la vacunació de la grip, Pérez ha avançat que la Regió comptarà amb un total de 400.000 dosis i es farà un esforç per vacunar la població vulnerable que tradicionalment no ho fa. L'any passat es van vacunar unes 245.000 persones, i espera superar aquesta xifra per evitar que la grip es solapi amb la COVID.