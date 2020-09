Sanitat no descarta reduir a 10 dies la quarantena per Covid-19

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que les autoritats sanitàries espanyoles estan estudiant la possibilitat de reduir el període de quarantena per Covid-19 de 14 a 10 dies, si bé ha descartat que, per ara , es vagi a reduir als 5 o 7 dies com ho ha plantejat Alemanya.









En roda de premsa, Simó ha recordat que actualment a Espanya no cal guardar 14 dies de quarantena si es compleixen algunes condicions com, per exemple, donar negatiu en una prova de PCR als 10 dies.





"S'està debatent la possibilitat de deixar la quarantena durant 10 dies, tot i que crec que reduir-la a cinc o a set dies va a portar més temps", ha dit Simó, per recordar que cada vegada hi ha més països europeus que estan estudiant la possibilitat de reduir els períodes d'aïllament.





Vacunar els MÉS VULNERABLES JA SANITARIS





Dit això, el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha comentat, com també ho ha fet aquest dilluns el president de Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que a finals d'any podrien estar ja disponibles les primeres dosis de la vacuna de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i AstraZeneca.





En aquest sentit, Simó ha recordat que s'està plantejant vacunar primer als grups més vulnerables, com ara la gent gran o les persones amb patologies prèvies de risc, i a aquells que treballen en els serveis essencials com els professionals sanitaris.





D'altra banda, i preguntat per la pressió hospitalària, Simó ha assenyalat que es manté a nivell general en el set per cent, si bé ha reconegut que hi ha comunitats autònomes en què la càrrega és més gran i, fins i tot, entre hospitals d'una mateixa regió. En aquests casos, ha advocat per analitzar mesures per reduir la pressió assistencial com, per exemple, derivant a pacients o augmentant el nombre de llits hospitalaris.





Finalment, i pel que fa als tests ràpids de detecció del coronavirus, Simó ha avisat que la interpretació dels mateixos canvia segons la incidència de malaltia que hi hagi a la zona on la persona ha estat exposada al virus. "La interpretació d'aquestes proves, mentre no tinguin un cent per cent de sensibilitat, no és senzilla", ha avisat.