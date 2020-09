L'exempleat de la Fundació de Messi ratifica la seva denúncia contra el davanter de l'Barça per estafa i blanqueig

Federico Rettori, exempleat de la Fundació Leo Messi, s'ha ratificat aquest dimarts davant la magistrada de l'Audiència Nacional María Tardón en la denúncia que va presentar el 2019 contra el jugador del FC Barcelona, el seu pare Jorge Horaci Messi, el seu germà Rodrigo Messi i la pròpia fundació per presumptes delictes comptables, d'estafa, contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals.









Jorge Messi amb el seu advocat





Fonts jurídiques consultades per Europa Press, assenyalen que Rettori ha contestat tant a les preguntes formulades per la titular de Jutjat Central d'Instrucció número 3, com a les realitzades per Fiscalia, Advocacia de l'Estat i la defensa de la fundació.





En la denúncia, presentada al juny de 2019, Rettori assegurava que Leo Messi i el seu entorn s'haurien beneficiat de la fundació per rebre pagaments personals que no van ser destinats a fins socials i lliurar-se així de pagar impostos a Hisenda. "Fons que originalment havien de ser destinats a accions socials van ser desviats a un altre tipus d'activitats privades o comptes diferents de les declarades per l'esmentada fundació", denuncia Rettori, treballador de la fundació entre 2012 i 2015.





Entre els fets descrits, el denunciant assegura que fins al 2013 la Fundació Leo Messi "mai es va inscriure en el Registre Català de Fundacions", la qual cosa comporta que tots aquests anys "va operar sense cap tipus de control ni rendició de comptes en cap organisme oficial" . En aquest any, afegeix Rettori, es van donar d'alta, abans que sortís a la llum el cas pel qual Leo Messi va ser, a nivell particular al costat del seu pare, condemnat a pagar més de dos milions d'euros per tres delictes fiscals.





També assegura en la denúncia que el futbolista i el seu club, el FC Barcelona, hauria utilitzat la fundació per a beneficiar-se de no haver de pagar impostos. "Tots aquests anys la Fundació Leo Messi va rebre diners de l'FC Barcelona com donacions. Per rebre donacions la Fundació Messi hauria d'haver estat inscrita (en el Registre)", argumenta el denunciant.





"Va utilitzar beneficis fiscals que legalment no li corresponien, el que li va permetre a l'FC Barcelona ia la Fundació estalviar diversos milions d'euros en pagament d'impostos. El club obtenia deduccions fiscals del 35% de l'impost de societats i Messi evitava pagar el 45% de l' impost de la renda física de les persones ja que les organitzacions civils amb un fi benèfic no paguen impostos per les donacions que reben ", defineix.





Es va reobrir LA CAUSA AL DESEMBRE





Rettori desgrana en el seu escrit diversos moviments i ingressos a la fundació que no tenen justificant ni accions socials associades, i aporta prova d'això en la denúncia. "Les despeses totals en aquests cinc anys són exageradament altíssims per a una fundació amb una sola emprada i sense atenció al públic, del que es dedueix la seva activitat fictícia i que opera com una pantalla per ocultar els ingressos dels denunciats", assegura.





Cal recordar que Tardón va reobrir al desembre de 2019 la causa contra el davanter atès així el recurs de reforma que havia presentat Rettori després de la interlocutòria d'arxiu de les actuacions, ja que la Fiscalia també es va posicionar a favor de revocar el sobreseïment per prendre declaració a l' denunciant.





La jutge havia acordat el sobreseïment provisional de les actuacions al·legant que l'escrit de denúncia incloïa un relat de fets basats en notícies periodístiques sense aportar un sol element de coneixement personal i directe mancada de versemblança, el que suposaria el recurs a la realització d'investigacions prospectives incompatibles amb els principis que regeixen el procés penal.





La jutge afegia que la segona part de la denúncia es referia a possible fraus a Argentina, on s'ha iniciat una investigació en un jutjat penal econòmic i que no tindrien també de la necessària versemblança en el cas que poguessin ser objecte d'investigació per la jurisdicció espanyola.





A més, destacava que els apartats de la denúncia en què el denunciant concretava la seva relació amb la Fundació i determinades actuacions d'aquesta no encaixen, al seu parer, en fets de rellevància penal, sense perjudici que pugui presentar quantes reclamacions que consideri oportunes, però en l'esfera de dret privat mitjançant l'exercici de les corresponents accions en la via civil.