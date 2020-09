Sanitat registra 8.964 nous casos de Covid-19, 3.168 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 8.964 casos de Covid-19, dels quals 3.168 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 2.440 d'aquest dilluns. En total ja s'han diagnosticat de Covid-19-534.513 persones a Espanya.









Respecte a les morts, el nou informe publicat pel departament dirigeix Salvador Illa ha registrat 78 morts més, 261 en l'última setmana. Així, la xifra actual de morts per Covid-19 a Espanya s'eleva als 29.594.





A més, en els darrers 7 dies s'han registrat 1.953 ingressos hospitalaris (137.863 des que el virus va arribar a Espanya) i 166 en Unitat de Cures Intensives (UCI), sent 12.615 les persones que han estat ingressades en aquestes unitats des que va començar la pandèmia .





Dels 3.168 casos detectats en les últimes 24 hores, 340 s'han localitzat a Andalusia, 208 a Aragó, 16 a Astúries, cap a les Balears, 182 a Canàries, 80 a Cantàbria, 39 a Castella-la Manxa, 86 a Castella i Lleó , 147 a Catalunya, una a Ceuta, 56 a la Comunitat Valenciana, 60 a Extremadura, 176 a Galícia, 984 a Madrid, 12 a Melilla, 53 a Múrcia, 260 a Navarra, 370 al País Basc i 98 a la Rioja.





Respecte a les morts, Sanitat ha registrat ja 1.545 morts a Andalusia (39 en l'última setmana); a Aragó 1.212 (13 en els últims set dies); a Astúries 338 (tres en l'última setmana); a Balears 249 (nou en els últims set dies); a Canàries 187 (13 en una setmana); a Cantàbria 227 (tres en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.053 (sis en l'última setmana); i a Castella i Lleó 2.872 (20 en els últims set dies).





Així mateix, 5.770 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (sis en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 6 morts des del començament de la pandèmia (1 en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.494 (19 en els últims set dies); a Extremadura 533 (sis en una setmana); a Galícia 662 (18 en els últims set dies); a Madrid 8.780 (87 en els últims set dies); a Melilla 3 (una persona en els últims set dies); a Múrcia 162 (tres en els últims set dies); a Navarra 540 (cinc en els últims set dies); al País Basc 1.582 (dos en els últims set dies); i a La Rioja 379 (tres en els últims set dies).





Actualment hi ha 7.972 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1051 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 955 ingressos i 944 altes. No obstant això, l'informe reflecteix una lleu pujada en la taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus, passant del 7 per cent d'aquest dilluns al 8 per cent.