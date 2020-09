Confinat un grup d'una llar d'infants d'Igualada després d'un positiu

Un total de set alumnes i tres educadores d'un grup d'una llar d'infants privada d'Igualada (Barcelona) es troben en quarantena per un positiu, han explicat aquest dimarts els consellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i el d'Educació, Josep Bargalló .













En roda de premsa, Vergés i Bargalló han remarcat que "hi haurà casos" a les escoles, han afirmat que s'està a l'espera del resultat d'una prova --la resta ja ha donat negatiu-- i han subratllat que la resta de grups de l'escola bressol ha seguit amb l'activitat.





Vergés ha destacat que el cas s'ha gestionat "bé" i ha assenyalat que a partir de la setmana que ve es passarà aquesta tipologia de situacions de forma més intensa, amb l'inici de curs escolar a la majoria d'ensenyaments.





El conseller Bargalló ha afirmat que el d'Igualada és el segon cas que afecta un alumne que hagi iniciat activitat, després d'un en un cicle de FP de vela en un institut de Salou (Tarragona), on s'ha quarantenat a el grup estable de 16 alumnes, mentre que la resta de grups segueixen funcionant.





Bargalló ha dit que l'escola serà "molt segura", però que el risc zero no existeix, ha subratllat que hauran molts casos sospitosos, davant del que l'important és gestionar i aplicar els protocols, i ha demanat col·laboració als mitjans en el trasllat de dades que oferirà Educació per evitar rumors.