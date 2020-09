Denuncien a una cuidadora per 'okupar' l'habitatge d'una anciana després de morir durant la pandèmia

Els familiars d'una dona de 70 anys que va morir el passat 30 de març a Leganés, durant la pandèmia per coronavirus, han denunciat la seva cuidadora, Rosana, per 'okupar' presumptament l'habitatge de l'anciana i haver ordenat a la funerària la incineració del cos sense avisar les filles.









Segons el relat d'una de les filles de la morta, Rosa, la cuidadora s'hauria trobat morta a la propietària de l'habitatge i, en lloc d'avisar la família, va cridar directament a la funerària. "Era la meva mare. Per què vas incinerar seu cos sense el meu permís?", Li etziba la filla a la cuidadora en un cara a cara al portal, segons revelen les imatges de 'Telemadrid'.





La filla va estar hospitalitzada amb Covid quan tot això estava passant, per la qual cosa no va poder reaccionar. "Em vaig enterar a l'hospital que mor la meva mare, que ocupa l'habitatge, que canvia l'assegurança i que diu a la funerària que no té fills", explica la filla.





A la 'okupa', amb dos fills menors, li han ofert diners (ha demanat fins a 15.000 euros), un treball i un pis de lloguer. Però no surt de la quarta planta del número 21 del carrer Joan Carles I.





CANVI DE REBUTS





La família diu que, deu dies abans de la mort, la cuidadora havia canviat suposadament els rebuts dels subministraments, que hauria posat al seu nom. Els veïns comenten que la dona es trobava "molt bé" el dia abans de la mort.





"Tothom pensa que hi ha alguna cosa estranya", apunta Rosana, que preveu ampliar la denúncia perquè s'investiguin els fets.





Segons els denunciants, la dona que ha usurpat l'habitatge es creu "amb dret" a ocupar el pis, cosa que sol ser habitual al seu país d'origen. Portava treballant per a la morta tot just un mes i mig, i "molt poques hores" al dia. Ni tan sols tenia claus de l'habitatge.





La família estudia ampliar la denúncia també contra l'empresa funerària per possible negligència al no estudiar els vincles de la morta i pel fet que fos una cuidadora què "decidís el futur" d'un cos si ser familiar directe. Els veïns, mentrestant, s'han planificat mobilitzacions a la zona per donar el seu suport a la família.