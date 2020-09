Els agents socials demanen que el dèficit del sistema de pensions es financi amb els PGE

Reformar el sistema de pensions i garantir el seu finançament per al futur. Aquest és el treball que s'ha posat en marxa amb la primera presa de contacte de la Comissió del Pacte de Toledo entre representants de la patronal i els sindicats amb la intenció d'accelerar un acord entre els partits polítics que permeti reformar el sistema de pensions.













Tant els representants sindicals com els de la patronal han coincidit en les primeres jornades de treball en què la reforma és necessària i que els primers passos s'han de donar a la introducció d'alguns canvis en el sistema de finançament.





La primera recomanació que s'ha fet a el Govern és que s i acabi de manera urgent amb el desfasament entre ingressos i despeses de el sistema de pensions i que sigui des dels pressupostos generals de l'Estat que es financi el dèficit de la caixa de les pensions, que actualment ronda els 19.000 milions d'euros anuals.





Els agents socials defensen que aquest desfasament ha de ser finançat via impostos i no per mitjà de les cotitzacions socials, com es fa en l'actualitat. La Seguretat Social és l'encarregada fins ara de costejar aquest tipus de despeses i des dels agents socials es considera que els diners que s'ingressa per mitjà de les cotitzacions socials ha d'anar a parar exclusivament per finançar les prestacions socials ja que no és misió de la SS pagar aquest tipus de despeses.





ENDARRERIR LA JUBILACIÓ

No obstant això, tot i que la Seguretat Social deixi de finançar el sistema de pensions, el dèficit de sistema seria sent d'uns 10.0000 milions d'euros. La proposta dels agents socials per esmenar-és retardar de manera efectiva l'edat de jubilació per a fer-la coincidir amb l'edat legal. És a dir, que els treballadors no puguin jubilar-se abans el límit marcat per la llei.





Tant sindicats com patronal consideren que el compliment d'aquesta norma permetrà augmentar els ingressos del sistema de pensions i, com afegit, retardar l'inici de cobrament de les pensions per part dels treballadors, una manera d'estalviar despeses a el sistema.





Des de la patronal també es va apuntar a l'opció que l'Estat fomenti la contractació de plans de pensions privats.