Detingut a Espanya un fugitiu buscat a Bèlgica per agredir sexualment dues nenes d'11 i 12 anys

Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat malaguenya de Vélez-Màlaga a un fugitiu a què li constava una ordre europea de detenció i entrega interposada per les autoritats belgues per agredir sexualment al seu país de procedència a dues nenes d'onze i 12 anys .









Les investigacions van començar el passat dia 5 quan els agents van tenir coneixement de la presència del fugitiu a la localitat de Vélez-Màlaga, segons han informat des de la Policia Nacional a través d'un comunicat.





A més, les autoritats policials belgues van informar de la seva perillositat i que la seva localització i detenció era de gran rellevància per a la Fiscalia de Bèlgica.





A l'endemà, i després de diverses gestions, els investigadors van establir un dispositiu de vigilància als voltants dels llocs per on solia acudir el fugitiu, especialment als voltants d'una gasolinera, d'un restaurant i del domicili de la seva parella. Després de ser localitzat es va procedir a la seva immediata detenció.





Les gestions policials van permetre conèixer que el fugitiu no tenia un domicili concret, sinó que vivia en el seu vehicle particular on guardava tots els seus béns bàsics, com un sac de dormir, roba i queviures, dificultant així la seva localització.





Els fets delictius que han propiciat la seva detenció es remunten al període comprès entre el 15 de maig de 2007 i el 20 de gener de 2009. En aquest interval de temps, el fugitiu va agredir sexualment dues nenes d'onze i 12 anys en les localitats belgues d'Oud-Turnhout i Arendonk.





Prèviament, entre els anys 2000 i 2003, va cometre altres agressions sexuals a dones a la localitat belga de Ravels. El fugitiu va ser alliberat de presó el 2019 per ser tractat pels seus trastorns sexuals en una institució especialitzada on estava obligat a residir.





El 30 de juliol d'aquest mateix any va aconseguir fugir de l'Hospital Psiquiàtric General de Ankerstraat, mantenint desaparegut fins a la seva detenció a Vélez-Màlaga.