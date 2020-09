Els 1.166 estudiants cecs de Catalunya també es preparen per a la tornada a l'escola

Els 1.166 estudiants sordcecs, cecs i amb discapacitat visual greu de Catalunya (7.300 a tot Espanya) es preparen en aquests dies per la volta a l'escola en les mateixes condicions que la resta dels seus companys. Atès que més de el 99% d'aquests alumnes estudien en centres ordinaris, la seva incorporació a les aules se cenyeix a les instruccions marcades per cada comunitat autònoma, amb el suport dels convenis de col·laboració signats entre l'ONCE i els diferents departaments d'Educació.









Per garantir la seva plena inclusió en l'entorn educatiu, encara més en les actuals circumstàncies, els mestres de suport itinerants del Servei Educatiu compartit entre l'ONCE i el departament d'Educació a Catalunya, treballen per adaptar l'atenció educativa en els estudiants amb sordesa i ceguesa , ceguesa o discapacitat visual. Ho fan de manera individualitzada tenint en compte les necessitats de cada alumne / ai la seva inclusió a les aules com a conseqüència de la Covid-19.





Perquè aquests estudiants segueixin el curs, aquests mestres reben o rebran en aquests dies formació dirigida a desenvolupar i reforçar les competències digitals per adaptar els recursos necessaris per a una formació presencial, semipresencial o a distància: utilitzar diferents navegadors d'Internet buscant la màxima accessibilitat; conèixer diferents plataformes educatives; connexió per àudio o videoconferència; l'accessibilitat dels recursos educatius digitals; i millorar la productivitat dels professionals mitjançant eines TIC.





Per províncies s'incorporen a les aules: 917 alumnes a Barcelona; 106 a Girona; 44 a Lleida i 99 a Tarragona.





EDUCACIÓ INFANTIL

Durant aquest curs 2020/21, els 1.166 alumnes cecs i amb discapacitat visual de Catalunya, es reparteixen, per nivell educatiu, de la següent manera: 234 escolars participen en l'educació infantil; 201 estan escolaritzats en educació primària; 161 han arribat a l'Educació Secundària Obligatòria; 32 cursen Batxillerat; 67 es preparen en la Formació Professional; 119 s'enfronten a la Universitat; i 352 estan inscrits en un altre tipus d'ensenyaments.













INTEGRAL I INDIVIDUAL

La tasca del mestre o mestra de suport consisteix a valorar a l'alumnat i elaborar una proposta d'intervenció aplicada individualment. Això requereix la coordinació amb altres professionals, tant de l'ONCE (Tècnic de Rehabilitació, Instructor en tiflotecnologia i braille, Psicòleg, Pedagog, Monitor d'oci i temps lliure, Coordinador d'Animació Sociocultural i Promoció Esportiva, treballador social, i/o els especialistes en les àrees d'especial dificultat com Matemàtiques, Música, Educació Física, Ciències, Tecnologia, etc.), com a membres de la comunitat educativa: orientadors, mestres en pedagogia terapèutica, tutors d'aula o especialistes.





El CREDV (Centre de Recursos Educatius) de l'ONCE a Barcelona, amb un conveni amb la Generalitat, coordina per tot Catalunya l'atenció de les necessitats educatives derivades de la discapacitat visual de cada un dels alumnes. Per a cada alumne amb discapacitat visual s'elabora un Pla Individualitzat d'Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre/a de suport encarregat, entre altres funcions, d'assessorar al centre i al professorat d'aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l'alumne.





Aquest treball directe és possible gràcies als professionals de el Centre de Recursos Educatius per a Deficients, que arriba a tots aquells aspectes que puguin afavorir i potenciar la plena inclusió educativa de l'infant / a: estimulació visual; autonomia personal, orientació i mobilitat, ensenyament d'un sistema de lectoescriptura (braille o tinta); aprenentatge de l'ús de la tiflotecnología (tecnologia adaptada); orientació acadèmica i professional; oci i temps de lleure; currículum escolar; adaptació de recursos educatius; tecnologies de la informació i la comunicació, etc.





A més, el mestre de suport coordina i fa el seguiment de la intervenció d'altres professionals específics en ceguesa, amb l'objectiu d'aconseguir la major autonomia de l'alumnat i dels professors dels centres, però sense substituir-los en cap cas.





Per a cada nou curs, els serveis de producció bibliogràfica de l'ONCE treballen intensament perquè, a la tornada a l'escola, els nens i joves cecs puguin portar a les motxilles, des del primer dia de classe, i amb la mateixa il·lusió que els seus companys , els mateixos llibres, però transcrits a el sistema Braille. Molts d'ells, compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques facilitades per l'ONCE per seguir el curs: ordinadors que parlen; anotadors i calculadores parlants; impressores en Braille; lectors de pantalla ...