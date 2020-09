El PP anuncia que portarà al Tribunal Constitucional la llei que limita el preu del lloguer

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha anunciat que el seu partit recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) la llei que planteja limitar el preu del lloguer i que aquest dimecres s'aprovarà en el ple del Parlament.

"Aviat portarem això al TC, que em temo que és el que desitgen", ha afirmat en la seva intervenció durant el debat sobre la llei en el ple de la cambra, després de confiar que el tribunal l'acabarà suspenent.





Cs i el PP ja van portar la iniciativa al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que va advertir que diversos dels articles són inconstitucionals perquè Catalunya no té competències per regular el lloguer.





En el debat, la diputada de Cs Noemí de la Calle ha dubtat de l'efectivitat de la llei i ha recriminat que la presentin sabent que "no té cap més recorregut que la impugnació al TC", per la qual cosa considera que ho han fet per buscar un xoc amb els tribunals.





La socialista Rosa Maria Ibarra també ha retret que la llei hagi tirat endavant tot i que el CGE la rebutgés, ha acusat JxCat de votar-hi a favor per interès electoral i ha recriminat als partits independentistes que busquin la confrontació: "El seu objectiu no és trobar una solució, és la confrontació i atiar el conflicte amb l'esperança que això els doni rendiment electoral".





PARTITS FAVORABLES





La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat que és un pas històric per garantir el dret a un habitatge digne: "Aquest Parlament decideix i avui decidim aixecar un mur contra els abusos. Diem prou i posem límits al preu del lloguer".





Glòria Freixa (JxCat) ha manifestat satisfacció pel fet que s'hagi assolit un acord d'última hora per tirar endavant la llei, ha celebrat que es tingui en compte el petit propietari i ha reivindicat que "Catalunya passa un cop més per davant de l'Estat espanyol".





El republicà José Rodríguez ha defensat que aquesta llei és una manera de demostrar que no es vol la independència per tenir un estat propi que faci el mateix que l'Estat espanyol, ha acusat el PSC de ser "covards" i els ha demanat que no recorrin la norma al Constitucional.





Susanna Segovia (comuns) ha subratllat que l'aprovació de la norma és un "gran avanç", ha aplaudit que l'objectiu fonamental de posar un límit al preu del lloguer es mantindrà malgrat els canvis que s'han fet en l'últim moment i ha manifestat decepció amb el paper del PSC en aquesta qüestió.





La cupaire Maria Sirvent ha definit la llei com un primer pas per regular els lloguers, ha argumentat que si JxCat l'ha acabada defensant és per l'esforç del Sindicat de Llogaters, i ha advertit que, davant la possible suspensió del TC, "caldrà defensar-la fins a les últimes conseqüències", per la qual cosa ha exigit a la consellera de Justícia, Ester Capella, i al de Territori, Damià Calvet, que la facin efectiva.