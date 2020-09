LG estudia quedar-se amb la planta de Nissan Barcelona, on produiria bateries per a Seat

La multinacional sud-coreana LG s'està plantejant quedar-se la fàbrica de Nissan a la Zona Franca i instal·lar-hi una fàbrica de bateries per a cotxes elèctrics, salvant així entre 1.500 i 2.000 dels llocs de treball perduts per Nissan.









Des de fa setmanes, tant l'Executiu espanyol com el català intenten trobar inversors per salvar la plantilla de Nissan a Barcelona, que va anunciar fa mesos que tancarà al desembre seves fàbriques catalanes, el que destruirà més de 2.500 llocs de treball.





Segons ha assenyalat TV3 el dimecres, LG és qui sembla tenir més interès a la fàbrica de Nissan. L'empresa, que fabrica bateries per a vehicles elèctrics, s'instal·laria a Barcelona per proveir de bateries a Seat, que té la major fàbrica d'automòbils a Espanya a Martorell. Seat va anunciar fa poc que pretén invertir 5.000 milions d'euros fins a 2025 en R+D per al desenvolupament de vehicles de el Centre Tècnic, sobretot elèctrics.





LG pretén així salvar entre 1.500 i 2.000 llocs de treball, que corresponen al 80% dels afectats per l'ERO de Nissan. Segons TV3, la sud-coreana podria mantenir l'ocupació de tots els treballadors menors de 50 anys.





Des de Foment del Treball, que també s'està implicant en trobar un nou inversor, asseguren que hi ha una altra companyia que també es dedica a fabricar bateries de cotxes elèctrics que està interessada en invertir uns 3.500 milions d'en Barcelona per reindustrialitzar les plantes de Nissan i mantenir als empleats.