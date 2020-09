La vacuna contra el Covid-19 no arribarà a la població general abans del 2022, segons estima l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut no espera que hi hagi vacunacions massives contra la COVID-19 fins al 2022, segons la científica cap de l'Organització, Soumya Swaminathan, que ha assenyalat que les primeres dosis podrien estar llestes a mitjan l'any que ve, però seran dosi "limitades" que hauran de prioritzar per als grups de risc.













Així, ha advertit que, si aconsegueix la primera vacuna a finals d'aquest any, "no serà una panacea". "Crec que molta gent pensa en la vacuna com una bala de plata que arribarà a principis de gener i que bàsicament resoldrà els problemes del món", s'ha lamentat, recordant que primer cal veure els resultats d'alguns dels assajos dels que ja es coneix la fase 3 avançada, assajos que podrien concloure finals d'aquest any o principis de 2021, després que ha de passar per un procés d'avaluació i llicència, i, més endavant la fabricació i distribució de dosi.





"Estem mirant a mitjan 2021, en un escenari optimista, perquè arribin dosi limitades de les vacunes als països", en aquestes primeres immunitzacions es donarà prioritat a "les persones amb més risc d'infectar-se" com "treballadors de la salut i altres treballadors essencials ". Després, gradualment, es cobrirà a la població de més risc com les persones grans o amb malalties prèvies, ha relatat en una xerrada 'on line' organitzada per l'OMS.





"És molt important que la gent sàpiga que quan arribin les vacunes, portarà temps ampliar la producció fins que a l'almenys un 60-80% de la població tingui immunitat, el que anomenem immunitat de grup, per reduir la transmissió", va assenyalar la especialista . "No parlem d'eradicar el virus, sinó de reduir l'impacte que té actualment a la societat i les vides. Això tardarà, amb seguretat, fins al 2022", ha afegit.