El Govern anuncia que Catalunya disposarà de 100.000 vacunes al desembre

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha anunciat que Catalunya disposarà d'unes 100.000 vacunes contra la Covid-19 al desembre, que serviran "segurament per vacunar els grups més vulnerables".





En una entrevista a Rac1 aquest dimarts, Argimon ha assegurat que es tracta de la vacuna d'Oxford, que podrà estar disponible a finals de novembre i al desembre "es podrien començar a aplicar les primeres dosis".





Sobre qui serà vacunat, el secretari de Salut Pública ha destacat que hi haurà "un esquema europeu comú i compartit" per decidir-ho i ha explicat que el nombre de vacunes que es destinarà a cada territori serà en funció del seu pes demogràfic.





Ha descartat que aquestes primeres 100.000 dosis es destinin al personal sanitari, ja que ha concretat que "són bastants, uns 150.000 a Catalunya", pel que ha insistit que es vacunarà a les persones vulnerables.





Quarantenes DE DEU DIES





Argimon s'ha mostrat favorable que les quarantenes siguin de deu dies, ha recordat que fa un mes van canviar el protocol i es va comentar la possibilitat de reduir la quarantena, després del que ha afegit: "Ara ho estem estudiant".





També ha explicat que es realitzarà una altra onada de test serològics a Catalunya per saber quantes persones tenen anticossos, tot i que ha avançat que segurament no s'obtindran "xifres molt elevades com per pensar en una immunitat de grup".





Ha sostingut que encara falten mesos per deixar de portar la mascareta obligatòria, que seguirà sent-ho per Nadal, quan preveu que "no hi haurà reunions de més de deu persones", segons Argimon.





Sobre la celebració de la Diada el divendres, ha afirmat que el dret de manifestació està reconegut, però ha matisat: "Crec que no és oportú fer-la, les concentracions no són bones. Podem reivindicar el mateix amb un altre format".





Argimon ha assegurat estar preocupat pel món cultural català i ha esmentat el reduït aforament dels teatres, després del que ha sostingut que "ara és pitjor la crisi social i econòmica que no la sanitària".