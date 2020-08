Duque assegura que Espanya tindrà stock de totes les vacunes que s'aprovin a Europa

El ministre de Ciència, Pedro Duque, ha assegurat aquest dimecres que Espanya "tindrà accés a totes les vacunes" davant de la Covid-19 "que s'aprovin per part de l'Agència Europea del Medicament encara que sigui de forma provisional".









"Per descomptat, tindrem accés a elles", ha afirmat, al temps que ha ressaltat que aquest país és "membre del consorci" europeu per a la compra d'aquesta vacuna "des del primer moment".





En aquesta línia, Duque ha assenyalat que en aquest cas els espanyols "en el mateix vaixell" que "tots els ciutadans de la Unió Europea (UE)" i ha considerat "enormement positiu l'acord europeu" aconseguit "per evitar que els països europeus poguessin estar en competició entre ells "per aquesta vacuna.





Així mateix, el ministre ha manifestat que aquest acord i l'Agència Europea del Medicament garanteixen que quan aquest producte estigui disponible per a Europa "tindrà l'eficàcia i la seguretat necessària".





El titular de Ciència s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha ofert després de visitar al costat del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, les instal·lacions de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) al Parc Científic de la Universitat de València, preguntat per si Espanya forma part del consorci europeu per a la compra la vacuna enfront de la Covid-19 i per si ha comprat ja alguna.





"Espanya és membre del consorci des del primer moment. Les nostres autoritats del Ministeri de Sanitat tenen un paper enormement rellevant en la selecció de vacunes i en tot el que s'està portant a cab o" referent a això, ha respost Pedro Duque. Després d'això, ha exposat que "hi ha tres, quatre o cinc països a Europa que tenen molta experiència en negociació amb la indústria farmacèutica per a la consecució de vacunes" i ha ressaltat que "un és Espanya".





Duque ha indicat també que "l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha estat treballant cada dia" en aquest àmbit i ha comentat que es manté "una videoconferència totes les setmanes amb el Ministeri de Sanitat per demanar la informació" corresponent. "Ha estat una etapa molt activa", ha afegit.





A continuació, el ministre de Ciència ha declarat que "totes les vacunes que compri el consorci de la Unió Europea estaran disponibles, per descomptat, també per als espanyols".





"Espanya tindrà accés a les vacunes, a totes les vacunes que s'aprovin per part de l'Agència Europea del Medicament encara que sigui de forma provisional. No cal dir que tindrem accés a elles, estem dins del consorci. Estarem en el mateix vaixell, amb tots els ciutadans de la Unió Europea ", ha insistit.





"Crec que s'ha signat fa dos o tres dies un acord amb una de les empreses i dins d'aquest acord Espanya va a comprar totes les vacunes que es vegin necessàries o que ens corresponguin", ha afegit Pedro Duque respecte a la compra d'aquests productes enfront de la Covid-19 per part d'Europa.





"NOMBRE DE DOSI LIMITAT"





Igualment, ha comentat que cal tenir en compte i "és important saber" que "les empreses estan ara començant" i que "van a poder donar un nombre de dosis limitat", al temps que ha indicat que aquesta és una qüestió en la que es treballa i que "s'està desentranyant" actualment.





El ministre de Ciència ha qualificat de "enormement positiu l'acord europeu a què s'ha arribat" sobre l'accés a la vacuna enfront de la Covid-19 "per evitar que els països europeus poguessin estar en competició entre ells" per aquesta medicació i es s'ha mostrat "molt orgullós" del paper jugat per la Comissió Europea referent a això.





D'altra banda, preguntat per la seguretat de la vacuna i per la seguretat de la qual parlen alguns països, Duque ha respost que no hauria ell jutjar "el que fan les autoritats sanitàries d'altres països perquè tindran els seus motius" i ha al·ludit de nou a l'Agència Europea el Medicament i a l'espanyola, "que estan d'acord amb les agències dels Estats Units, Austràlia i de molts altres llocs i que tenen més o menys els mateixos tipus de procediments".





El ministre ha destacat que ell no és "un professional de la salut" però ha manifestat que fa a la seguretat de la vacuna que "tothom entén que injectar alguna cosa a algú sa és una cosa molt compromès que no es pot fer a la lleugera" .





"VACUNES EN PROVES DINS DE POC"





En aquesta línia, ha afirmat que "hi ha una sèrie de passos que s'han de donar" com aprovar "la seguretat de la vacuna, provar que genera un efecte positiu i fer proves molt més àmplies que diguin si hi haurà algun tipus d'efecte secundari ".





"S'ha de tenir desenes de milers de persones en proves", ha afegit, després del que ha assenyalat que "a Espanya es començaran a posar vacunes en proves d'aquí a poc". Ha considerat que "el procediment que s'està seguint dins de l'Agència Europea del Medicament és el que garanteix que una vegada que se serveixi des d'Europa una vacuna al públic tindrà l'eficàcia i la seguretat necessària".





"CONFIANÇA ABSOLUTA"





Per la seva banda, el president de la Generalitat valenciana ha mostrat la seva "confiança absoluta" en la ciència per "donar resposta" a la pandèmia encara que ha matisat que "necessita els seus temps" per "donar seguretat".





Puig ha afegit que l'espanta "molt" la "espècie de competició" que estan fent alguns països per tenir la vacuna. "S'ha de tenir garanties, la vacuna és una qüestió molt seriosa. La ciència té el seu temps", ha afegit, a més de ressaltar que "mai hi ha hagut tants investigadors treballant" en aquest assumpte.