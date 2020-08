Les vacunes sí funcionen: els metges asseguren que la pòlio s'ha eradicat a l'Àfrica només gràcies a elles

Fa pocs dies, la Comissió Regional de Certificació d'Àfrica va declarar el continent com a territori lliure de la poliomielitis, després que Nigèria fos l'últim país a ser declarat lliure de poliomielitis salvatge.









La pòlio és una malaltia viral que sol afectar nens menors de 5 anys. De vegades els provoca una paràlisi irreversible, i en algunes ocasions, si afecta els músculs respiratoris, els nens poden arribar a morir. Fa tan sols 25 anys hi havia milers de nens paralitzats per la malaltia. Ara el virus només és present a l'Afganistan i el Pakistan.





La pòlio es transmet principalment per via oral. Si bé no existeix cura per aquesta patologia, la malaltia es pot prevenir com ja s'ha demostrat, mitjançant vacunació.





Sense la vacuna no hagués estat possible

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), a través del seu Comitè Assessor de Vacunes (CAV-AEP), ha mostrat la seva "satisfacció" al conèixer que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Comissió Regional Africana de Certificació per a la eradicació de la Pòlio (ARCC, en les seves sigles en anglès) ha confirmat que els treballs de verificació han finalitzat i certifiquen que els últims països avaluats (Nigèria, Rep. Centreafricana, Camerun i el Sudan del Sud) compleixen amb els requisits per al reconeixement de trobar-se lliures de pòlio salvatge.









El coordinador d'el CAV-AEP, el doctor Francisco Álvarez, ha explicat que "es tracta d'un altre èxit rotund de les campanyes de vacunació, ja que des de 1996 l'Àfrica estava duent a terme una vacunació sistemàtica enfront d'aquest virus de manera generalitzada, impulsada per el propi Nelson Mandela ". Així mateix, recorda que "la pandèmia actual per SARS-CoV-2 podria posar en risc els programes de vacunació bàsics i les campanyes extraordinàries per abordar bretxes d'immunització i suposar un fre en l'eradicació d'aquesta malaltia".





Des de 1996, quan la pòlio afectava més de 75.000 nens a l'Àfrica, els esforços d'eradicació de la malaltia han evitat que més de 1,8 milions de nens pateixin una paràlisi de per vida a causa d'aquest virus i han salvat més de 180.000 vides, segons dades facilitades per l'OMS i la Global Pòlio Eradication Initiative (GPEI, per les sigles en anglès).









En aquest context, l'AEP recorda que la irrupció de la pandèmia de COVID-19 està afectant substancialment a les activitats dels programes de vacunació bàsics i a les campanyes extraordinàries projectades per abordar bretxes d'immunització. És el cas de les previstes al sud de l'Afganistan, on s'acumulen gran quantitat de nens no vacunats com a conseqüència dels efectes de la violència i els moviments incontrolats de grans quantitats de població, o al Pakistan, on la vacunació contra la poliomielitis segueix sent encara una assignatura pendent.





"Un altre dels impactes de la pandèmia per SARS-CoV-2 és el deteriorament de la vigilància epidemiològica, la pèrdua de dades epidemiològiques i microbiològiques i la demora de l'actualització per l'OMS, per la necessitat de redistribuir recursos en sistemes sanitaris bolcats a l' control de la pandèmia i l'assistència als afectats ", explica el doctor Álvarez, que espera que" tot el que han après durant la campanya de vacunació contra la poliomielitis serveixi a l'Àfrica per fer front amb èxit a aquesta nova pandèmia mundial ".





Satisfets per l'assoliment anunciat i ara que el 90 per cent de la població mundial resideix en àrees lliures de pòlio salvatge, només queda esperar que es mantinguin els esforços dels països afectats i de la comunitat internacional en el seu conjunt per reforçar els pilars de la eradicació de la poliomielitis: "vacunació de tots els nens, vigilància epidemiològica de qualitat i respostes ràpides i enèrgiques davant els possibles brots", recorda el coordinador del CAV-AEP.