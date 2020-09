El Govern prorroga set dies més les restriccions en diverses localitats de Lleida

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha prorrogat determinades mesures restrictives per als pròxims set dies a Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, a la comarca de Segrià (Lleida), davant la situació epidemiològica derivada de la pandèmia de coronavirus.













En una resolució publicada aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Salut justifica el manteniment de les mesures especials per a la contenció del brot epidèmic i no entren en perjudici amb la vigència d'altres d'àmbit territorial superior.





Recomana sortir de casa només per anar a la feina, centres sanitaris, tenir cura de persones grans, menors o dependents, desplaçar-se a entitats financeres, anar a establiments comercials d'alimentació o altres amb cita prèvia, tenir trobades i fer activitats culturals i d'oci amb el seu grup de convivència habitual o renovacions de permisos i documentació oficial, entre d'altres desplaçaments.





La resolució assenyala que els contactes s'han de limitar, "tant com sigui possible", a les persones que integren el grup de convivència habitual, a què es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dóna suport per evitar el seu aïllament.





També remarca adoptar mesures d'higiene i protecció en els centres de treball, potenciant l'ús del teletreball quan sigui possible, respectar la distància física interpersonal en els comerços, limitar al 33% d'aforament dels actes religioses i no consumir aliments ni begudes en les reunions de fins a 10 persones en espais públics.





Pel que fa als establiments d'hostaleria i restauració, la resolució indica que el consum s'ha de realitzar sempre a taula, a l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzada amb distància d'1,5 metres entre taules i un màxim de deu persones per cadascuna i l'horari de tancament s'estipula a la 1 de la matinada.





En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns se situa en el 50% i en els d'hostaleria i restauració la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses és del 50%.





La resolució assenyala que es poden dur a terme activitats culturals, tant en recintes estables com a l'aire lliure, sempre que es garanteixi que no es supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Procicat.