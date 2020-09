Es calcula que més de 400.000 vehicles sortiran de l'AMB per la Diada

El Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial de mobilitat durant aquest cap de setmana de tres dies arran de la Diada de Catalunya.













Segons un comunicat de Trànsit, preveuen que uns 430.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dijous i que tornin 200.000 entre les 12 hores i les 24 hores de diumenge que ve.





L'objectiu d'aquest operatiu és garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions de sortida i retorn, que s'iniciaran aquest dijous a partir de les 15 hores fins a diumenge que fins a mitjanit.





S'establiran en vies de màxima mobilitat i vies secundàries on es preveu més circulació, un total de 1.072 controls: 234 controls d'alcoholèmia i drogues, 161 controls de seguretat passiva, 152 controls per a motocicletes, 243 controls de distraccions, 176 controls de velocitat i 106 controls de transports.





MÀXIMA PRUDÈNCIA

Per garantir la seguretat i la mobilitat, un total de 1.166 agents dels Mossos d'Esquadra s'encarregaran de la vigilància i regulació del trànsit.





Per evitar incidències viàries greus i prevenir accidents, el Servei Català de Trànsit demana i recorda als conductors màxima prudència i atenció en els desplaçaments, respectar els límits de velocitat, no utilitzar el telèfon mòbil i no combinar alcohol ni drogues amb la conducció.