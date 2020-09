Mor en un accident el passatger davanter d'un camió d'escombraries a la N-260 a Pedret i Marzà

El passatger davanter d'un camió d'escombraries ha mort en un accident a la carretera N-260 a Pedret i Marzà (Girona) el matí d'aquest dijous.









En un comunicat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que, per causes que encara s'estan investigant, el camió de les escombraries ha sortit de la via i ha bolcat al quilòmetre 27,6.





Com a conseqüència, ha mort un passatger i ha resultat ferit menys greu el conductor, que ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres (Girona).





S'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Pel que fa a l'afectació viària, al migdia hi havia un carril restringit i es circulava a través d'un pas alternatiu.





Amb aquesta víctima, són 74 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.