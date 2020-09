Dret a Morir Dignament veu "molt trist i decebedor" la posició de PP i Vox respecte la llei d'eutanàsia

El vicepresident de l'associació Dret a Morir Dignament (DMD), Fernando Marín, ha qualificat de "molt trist i decebedor" la posició que mantenen el PP i Vox respecte a la futura llei de l'eutanàsia, impulsada pel PSOE.









Marín s'ha pronunciat així després que el Congrés dels Diputats hagi rebutjat les esmenes a la totalitat que els dos partits han presentat a la llei d'eutanàsia, la qual continua la seva tramitació a la cambra baixa.





A més, el PP i Vox han presentat una regulació de les cures pal·liatives front. Una posició que ha estat criticada pel president de DMD, que ha avisat que les cures pal·liatives "no resolen" les peticions d'ajuda a morir.





"Les persones que demanen morir òbviament que tindran accés a les cures pal·liatives, i serà després quan es pugui cursar la seva petició, per la qual cosa no hi ha cap competència entre pal·liatives i eutanàsia", ha dit Marín, per assenyalar que la "majoria" dels votants de PP i de Vox "haurien preferit que haguessin aportat alguna cosa sobre els requisits o garanties que ha de contemplar la llei, en lloc de dir les bestieses que han dit i, de vegades, de manera molt cínica".





Així, i després de reconèixer estar satisfet perquè la futura llei d'eutanàsia segueixi tramitant al Congrés i perquè per primera vegada s'apropa el nombre de diputats que dóna suport a la eutanàsia a l'opinió de la societat, Marín ha advertit és "dret individual" i no ha de ser "ni de dretes ni d'esquerres". "Ens mereixem una dreta millor, més moderna", ha tancat.