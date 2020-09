El Congrés vota aquest dijous si tramita la llei de l'eutanàsia o accepta les propostes de Vox i PP de regular els pal·liatius

El Ple de Congrés vota al Ple d'aquest dijous les dues esmenes a la totalitat que PP i Vox s'han registrat com a alternativa a la regulació de l'eutanàsia del PSOE, i que la Cambra va prendre en consideració en el mes de febrer. Les dues formacions coincideixen a proposar com a alternativa una regulació de les cures pal·liatives.









El text socialista busca reconèixer el dret a morir a les persones que pateixin una malaltia o discapacitat greu que no tinguin més opcions de tractament i que vulguin voluntàriament, i recolzats per informes mèdics, acabar amb la seva vida i incloure aquesta pràctica entre les prestacions del Sistema Nacional de Salut (SNS) per garantir l'accés a tots els ciutadans en condicions d'igualtat. A més, estableix la possibilitat als professionals de la salut d'apel·lar objecció de consciència en cas de no voler realitzar aquesta pràctica.





La iniciativa ja va passar el tall de Congrés en 2018, on va obtenir el suport de tots els grups parlamentaris a excepció de PP, que va votar en contra. Després d'uns anys de tramitació, la norma va decaure amb la dissolució de les Corts per la convocatòria d'eleccions d'abril de 2019, abans de poder aprovar-se. El passat mes de febrer, el PSOE tornava a portar-la a Ple de la Cambra baixa, segons ha explicat, amb els canvis que ja havien acordat amb els partits durant el període de sessions anterior. En aquesta ocasió, el text va obtenir, a més del dels populars, el vot contrari de Vox.





Els de Pablo Casado ja van anunciar les seves intencions durant el debat parlamentari sobre la proposta de llei. El portaveu de Sanitat del PP, José Ignacio Echaniz, va acusar el partit en el Govern d'usar aquesta iniciativa per "estalviar" la despesa en sanitat i pensions, mentre que els de Santiago Abascal van parlar de que es vol "obligar l'Estat" a convertir-se "en una màquina de matar". Ara, aquests dos partits han presentat cadascun les seves lleis alternatives a la legalització de l'eutanàsia que pretenen els socialistes. En tots dos casos, la proposta que es fa és regular les cures pal·liatives en el moment final de la vida dels pacients.





PAL·LIATIVES, ENCARA escurcin la vida

La proposta del PP proposa per als pacients que s'enfronten a un final "pròxim i irreversible", "eventualment dolorós i potencialment lesiu per a la dignitat" una regulació de les cures pal·liatives com assistència sanitària "més adequada per vetllar pel benestar" del pacient i "la més humana", fins i tot "quan allò pugui escurçar o fins i tot posar en perill imminent la seva vida".





Entre els seus drets, la llei inclou les cures pal·liatives integrals, el tractament de dolor, preveient específicament el dret a la sedació pal·liativa, el dret a rebre aquestes cures en el domicili o en un altre lloc que designi el pacient, a l'acompanyament dels seus familiars o cercles pròxims i l'auxili religiós que desitgin, entre d'altres.





A més, recullen que es facilitarà a les persones en el procés final de la vida l'acompanyament del seu entorn familiar, així com auxili religiós conforme a les seves conviccions, i la participació del voluntariat adscrit a ONG en l'acompanyament de pacient i familiars. El PP també proposa que aquells que no sol·licitin l'aplicació d'aquestes cures al seu domicili, o en el qual cas que hagin de ser hospitalitzats per la seva situació mèdica, han de ser atesos en una habitació individual, "amb el nivell d'atenció, cura i intimitat que requereix el seu estat de salut ".





De la mateixa manera, indiquen que, quan hi hagi discrepàncies entre professionals mèdics i pacient, que no es puguin solucionar amb un acord entre les parts, les institucions sanitàries "sol·licitaran assessorament a Comitè d'Ètica Assistencial corresponent", que "podrà proposar alternatives o solucions ètiques "a les" decisions mèdiques controvertides ".





A LA CARTERA DE DEPENDÈNCIA

Per la seva banda, Vox recorre a la Constitució per assenyalar que en l'article 15 es protegeix i defensa el dret a la vida i a la integritat física i moral, un dret que, al seu parer, no s'acata amb la llei que proposa el PSOE . A més, en el text registrat, s'assenyala que la regulació de les cures pal·liatives és una reclamació que els arriba de el sector sanitari.





Com els populars, els de Santiago Abascal recullen en la seva proposta el dret a unes cures pal·liatives integrals i de qualitat per professionals perfectament formats en la matèria, el dret a una informació assistencial clara i comprensible per al pacient, a l'acompanyament ia la intimitat de la mateixa, així com ha rebre l'assistència espiritual que sol·liciti.





A més, Vox busca reconèixer amb aquesta llei els permisos laborals atorgats als familiars d'aquelles persones que estiguin en cures pal·liatives i proposa reduir la burocràcia administrativa per a la sol·licitud d'ajudes a la dependència, incloent els cuideu-vos pal·liatives en el catàleg d'aquestes ajudes.