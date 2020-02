El Congrés tramita la llei per a la despenalització de l'eutanàsia

El Ple de Congrés acceptarà tramitar aquest dimarts la llei per a la despenalització de l'eutanàsia del PSOE, un text que ja va ser pres en consideració en la Cambra baixa en dues ocasions anteriors. La seva tramitació va decaure en els dos casos per la convocatòria d'eleccions, primer a l'abril de 2019 i després al novembre d'aquest mateix any.









El president de Govern central, Pedro Sánchez, va fer bandera d'aquesta llei durant aquestes dues campanyes electorals perquè, segons la portaveu de Grup Socialista, Adriana Lastra, té un "afany" personal en fer-la realitat.





Va ser al juny de 2018 quan una norma sobre l'eutanàsia va aconseguir per primera vegada un suport majoritari per a la seva tramitació i va ser gràcies a un canvi en la postura de Ciutadans que va passar de el vot en contra en un primer debat -sobre una llei d'Unides podem- a l'abstenció en la norma socialista.





La segona presa en consideració va tenir lloc al setembre de 2019, poc abans que es tornessin a dissoldre les Corts per la incapacitat de Pedro Sánchez de formar Govern. Tant l'any passat com l'anterior el PP va votar en contra de la tramitació.





Ara, amb un arc parlamentari diferent al d'aquelles legislatures, el PSOE torna a intentar tirar endavant aquesta llei que té com a objectiu facilitar el dret a morir a les persones amb malaltia o discapacitat greu que no tinguin més opcions de tractament i que vulguin voluntàriament, i amb informes mèdics, acabar amb la seva vida.





Els socialistes advoquen per incloure aquesta pràctica com una prestació més en la cartera de serveis comuns de el Sistema Nacional de Salut (SNS) i regular la tasca dels metges davant aquests casos, permetent que els professionals que així ho desitgin puguin apel·lar a l'objecció de consciència per no realitzar aquesta pràctica.