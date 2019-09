El PSOE porta al Congrés la llei per despenalitzar l'eutanàsia

El PSOE ha decidit portar a debat en el primer Ple ordinari del Congrés de la legislatura la seva llei per despenalitzar l'eutanàsia. Aquest text, que ja va ser pres en consideració per la Cambra en la passada legislatura, té com a objectiu facilitar el dret a morir a les persones amb malaltia o discapacitat greu que no tinguin més opcions de tractament i que vulguin voluntàriament, i amb informes mèdics, acabar amb la seva vida.









"És una reivindicació del meu partit que en l'anterior legislatura va ser bloquejada sistemàticament per PP i Ciutadans", ha assenyalat, aquest dimecres, la portaveu parlamentària dels socialistes, Adriana Lastra.





La norma socialista advoca per incloure aquesta pràctica com una prestació més en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS). A més, assenyala que és el propi pacient qui ha de demanar-la, segons els seus "valors vitals" i sempre que tingui una discapacitat "greu", un patiment físic i psíquic "intolerable, insuportable i irreversible", una "altíssima" dependència a altres persones i que aquesta situació estigui complementada amb un diagnòstic realitzat per un professional sanitari.





Un cop sol·licitada, i després de ser informat i format degudament per un professional mèdic, haurà de comptar amb una segona opinió i, posteriorment, passar per les comissions de seguiment de les diferents comunitats autònomes, els que tindrien l'última paraula com a conseqüència de la transferència de competències en matèria de sanitat, recull la proposta del PSOE.





Els socialistes assenyalen que aquest procés no podrà trigar més de 32 dies des de la petició fins a la resolució final. A més, els metges podrien apel·lar a l'objecció de consciència per no practicar-la.