La Generalitat vol regular l'eutanàsia a Catalunya

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest dimecres al ple del Parlament que el Govern impulsarà una llei sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistit per regular aquesta pràctica a Catalunya.









En declaracions als mitjans, ha explicat que volen elaborar aquesta llei amb el consens dels grups, de manera que en les pròximes setmanes convocaran una taula de partits i entitats.





Ha reivindicat que el Govern "està sempre al costat dels drets", ja que creu que penalitzar l'eutanàsia va contra els drets de la ciutadania.





"Estem fent el que no fa l'Estat espanyol i el que no s'ha atrevit mai a fer", ha dit, i ha assegurat que hi ha un ampli consens en la societat catalana per despenalitzar l'eutanàsia.





Vergés ha sostingut que aquesta llei pretén regular la "pràctica efectiva" de l'eutanàsia, les causes i els requisits per fer-ho, amb l'objectiu que la gent decideixi sobre la seva vida.





Ha afirmat que el Govern i el Parlament tenen "absoluta sobirania" per regular l'eutanàsia, encara que ha reconegut que la seva despenalització s'ha de fer al Congrés i que això és necessari per protegir jurídicament a les persones que vulguin fer-ho.





Per això, ha defensat que les institucions catalanes demanin de nou a l'Estat la despenalització: "No deixarem d'insistir", i ha recordat que el Parlament ja va enviar una iniciativa al Congrés per despenalitzar l'eutanàsia.





Així, la consellera ha subratllat la importància que Catalunya elabori aquesta llei per regular la pràctica de l'eutanàsia, alhora que demana a l'Estat la seva despenalització, i considera que aquesta iniciativa ha de servir per "obligar l'Estat espanyol a moure's".