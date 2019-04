Un jutjat de violència de gènere tractarà la mort per eutanàsia de Maria José Carrasco

El titular del Jutjat d'Instrucció número 25 de Madrid, que va assumir inicialment el cas de l'home que va ajudar a suïcidar-se a la seva dona afectada d'esclerosi múltiple en fase terminal, s'ha inhibit en favor d'un jutjat específic de Violència sobre la Dona.









Fonts jurídiques han confirmat la derivació del cas cap a un Jutjat de Violència sobre la Dona que respon a l'última doctrina marcada pel Tribunal Suprem.





Aquesta doctrina marca que aquests jutjats assumeixin la instrucció de diligències sobre la mort d'una dona en el qual estigui implicat la parella o exparella passa a aquest tipus d'òrgans, sense valorar la intencionalitat.





"Ha de ser així", exposen les mateixes fonts per assenyalar que no hi ha res estrany en aquesta inhibició sinó el compliment de la doctrina fixada per l'Alt Tribunal.





La setmana passada la magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 36, en funció de guàrdia de detinguts, va acordar la posada en llibertat sense mesures cautelars d'Ángel H., arrestat per haver ajudat a suïcidar-se a la seva dona afectada d'esclerosi múltiple en fase terminal.





Sobre el detingut pesa una imputació inicial de la suposada comissió d'un delicte de cooperació al suïcidi i durant la seva compareixença va reconèixer els fets objecte d'investigació. No es va acordar cap mesura cautelar per a Ángel H., si bé té l'obligació d'acudir al Jutjat tantes vegades com sigui requerit en el transcurs de la investigació judicial.





A més, la jutge ha inhibit sobre el Jutjat d'Instrucció nº 25 de Madrid, que és l'òrgan que coneix del procediment, atès que és el que es trobava de guàrdia de diligències quan es van conèixer els fets i, per tant, el que s'ha procedit l'aixecament del cadàver. Ara, el cas es traspassa a un jutjat de violència sobre la dona.





L'arrestat, Àngel H., espanyol de 70 anys, va passar a disposició judicial a les 18 hores de dijous passat i després de sortir del jutjat va atendre els mitjans de comunicació.





Els agents del Grup V d'Homicidis el van detenir a casa, després que ell mateix trucarà al 112 informant de la mort de la seva esposa. La Policia es va presentar al domicili, ubicat al carrer Federico Carlos Sainz de Robles, en el madrileny districte de Moncloa-Aravaca.





El SUMMA va sol·licitar un indicatiu perquè a l'interior de l'habitatge hi havia una dona morta.





L'advocada d'Ángel H., Olatz Alberdi, va explicar que demanaran tots els atenuants que siguin possibles per evitar l'ingrés a la presó del seu representat i que sol·licitaran l'indult si cal.