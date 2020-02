El Govern central calcula que al juny pot estar aprovada la llei d'eutanàsia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comentat que possiblement el proper mes de juny estigui aprovada la llei d'eutanàsia, si bé ha assegurat que es va a elaborar amb "totes les garanties" però "com més aviat millor".









"La tramitació és la que és, els terminis són els que són però, en tot cas, farem tots els esforços perquè es faci amb totes les garanties però amb la major brevetat possible", ha dit Illa, després que el Ple de Congrés hagi debatut la tramitació llei per a la despenalització de l'eutanàsia del PSOE.





El text ha estat pres en consideració a la Cambra baixa en dues ocasions anteriors, si bé la seva tramitació va decaure en els dos casos per la convocatòria d'eleccions, primer a l'abril de 2019 i després al novembre d'aquest mateix any.





D'altra banda, i preguntat per la situació actual de l'coronavirus i, en concret, per l'anunci de diverses companyies de no anar a l'edició d'enguany de el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona com una mesura preventiva davant de l'coronavirus, Illa ha assegurat que "no hi ha cap raó" de salut pública que aconselli ajornar o no celebrar aquest esdeveniment.





Finalment, el ministre de Sanitat ha reiterat el missatge de "confiança" cap al Sistema Nacional de Salut i els seus professionals sanitaris, els quals estan "preparats" per fer front a "qualsevol" cas que pugui ocórrer a Espanya.





El Congrés ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració de la llei d'eutanàsia impulsada pel PSOE amb l'únic vot en contra de PP i Vox i l'abstenció del representant de Terol Existeix, Tomás Guitarte, i del diputat d'ERC Joan Capdevilla.





Amb aquesta iniciativa, els socialistes volen regular aquesta pràctica i incloure-la com una prestació més en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS). A més, volen garantir la labor dels metges davant aquests casos, permetent que els professionals que així ho desitgin puguin apellar a l'objecció de consciència per a no realitzar aquesta pràctica.

El debat del text l'han protagonitzat els únics partits que s'han mostrat en contra d'aquest.





Durant la seva intervenció, el PP ha acusat el PSOE de legislar basant-se en "dos casos mediàtics" i amb una actitud "obscurantista" i "sense garanties" per ser "de dubtosa constitucionalitat".

Com a alternativa, els de Pablo Casado han defensat una llei de cures pal·liatives que, segons han explicat, serveix per a "estendre de manera universal" l'accés dels pacients a aquests tractaments i que permet a l'Estat "eliminar el dolor" i "no a la persona" de la societat.





La portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat que la població espanyola és una "societat madura" per a afrontar el debat de l'eutanàsia, mentre que el Govern és "absolutament partidari de continuar avançant en els drets" que han de tenir els ciutadans.





La portaveu ha recordat que els pacients que vulguin tenir accés a ella han de complir una sèrie de requisits per a rebre l'ajuda necessària per a morir. Així, ha explicat que es tracta de persones que sofreixin una malaltia greu, que no té cura, "que no tenen solució", i que provoquen una important càrrega de sofriment a les persones, "en terme de mobilitat o de sofriment psicològic, per la irreversibilitat d'aquestes malalties".





El PP ha assegurat que, darrere de la Llei d'eutanàsia que promouen els socialistes, està la "filosofia" d'"evitar el cost social" que suposa l'envelliment a Espanya i, per tant, d'"estalviar" en matèria d'ajudes socials, pensions i dependència de les persones grans.





Així ho ha posat de manifest el portaveu adjunt en matèria sanitària del Grup Popular, José Ignacio Echániz, en ser preguntat per la posició de la seva formació en el debat per a la presa en consideració de la llei d'eutanàsia del PSOE que se celebra aquest dimarts en el Congrés.





Al seu parer, aquesta aposta del PSOE per l'eutanàsia respon a "una filosofia de l'esquerra per a evitar el cost social de l'envelliment del país per la via de la retallada en prestacions de drets socials, d'ajudes i de despesa en matèria de sanitat, pensions i dependència".





La resposta del president del Govern no s'ha fet esperar. Pedro Sánchez, ha assegurat al PP que l'"únic que estalviarà" la llei d'eutanàsia, la tramitació de la qual s'està debatent aquest dimarts en el Ple del Congrés, és el "sofriment" de "milers de persones", per la qual cosa els avisat que poden ajudar a "garantir" el dret a una mort digna o "seguir instal·lats en l'absurd i el bloqueig".





Sánchez ha respost així en Twitter a José Ignacio Echániz: "Srs. del PP: l'única cosa que estalviarà la llei de #eutanàsia és el sofriment de milers de persones. Una demanda de la societat espanyola que no pot esperar. Són a temps. Poden ajudar-nos a garantir el dret a una mort digna o seguir instal·lats en l'absurd i el bloqueig", ha escrit el president del Govern.