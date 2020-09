Pere Navarro: "L'activitat de la Zona Franca de Barcelona genera 9.000 ME de PIB a Catalunya i es recapten 2.684 ME d'impostos"

En aquests temps de crisi sanitària, economia i social, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), amb el seu delegat al capdavant, Pere Navarro, ha estat tot aquest temps, i segueix estant, al peu de canó. Ha posat tot el seu potencial al servei de les persones que s'han vist afectades pel coronavirus, però sense oblidar-se de les empreses del seu polígon, a les que ha oferit la seva col·laboració en tot moment.





Al mateix temps ha continuat treballant per la innovació, la nova economia i l'organització d'esdeveniments com el "Barcelona New Economy Week", que se celebra el proper mes d'octubre i que tornarà a posar Barcelona com la capital mundial de la economia. Tot un repte en aquests temps tan complicats. Amb Pere Navarro, el delegat de la Zona Franca, hem parlat des de CatalunyaPress.









Pere Navarro. President de CZFB / Catalunyapress





Sr Navarro, quin impacte econòmic té l'activitat de la Zona Franca?





En primer lloc, jo crec que el que cal destacar és que més del 99% del polígon industrial està ocupat, està en plena ocupació, i per tant, s'hi està produint activitat econòmica.





Generem més de 9.000 milions d'euros de PIB a Catalunya. Totes les empreses que es troben aquí generen 137.000 llocs de treball i es recapten 2.684 milions d'impostos, per tant, és un element molt important.





La contribució al PIB de 9.000 milions representa l'11% del PIB de la província de Barcelona, i el 3,8% del PIB de Catalunya i gairebé l'1% del PIB d'Espanya.





Per tant, podem dir que el que passa en aquest polígon industrial té una repercussió molt important a nivell de país. Cal destacar també que la immensa majoria de les empreses estan satisfetes de la seva ubicació. És un lloc excepcional, perquè està al costat del port, de l'aeroport, d'una ciutat com Barcelona, d'una àrea metropolitana i no hi ha molts llocs a Europa que tinguin totes aquestes característiques.





Amb aquest 99% d'ocupació vol dir que es van recuperar de la crisi anterior i que l'actual del coronavirus no ha afectat el polígon?





Nosaltres hem parlat amb gairebé totes les empreses presents al polígon. I els hem preguntat què necessiteu? La primera pregunta que els vam fer va ser al voltant de la salut. La segona pregunta va ser sobre la seva situació econòmica. No hem detectat en aquests contactes que afirmin que el coronavirus els hagi afectat de tal manera que hagin de tancar. Sí que ha hi ha hagut tensions de tresoreria, perquè hi ha hagut despeses i no hi ha hagut ingressos, però no hem detectat que hi hagi alguna empresa que digui que per culpa del coronavirus estigui en aquesta situació.





Veurem si la situació s'allarga. Si hi ha rebrots, si hi ha conseqüències en el món econòmic, això pot repercutir. Aquí estem treballant en aspectes industrials i logístics. L'afectació del coronavirus és important però és relativament limitada. Jo crec que el sector del turisme ho està passant pitjor. Crec que el tema de la tresoreria s'anirà recuperant a poc a poc.





Com ha contribuït el Consorci en el tema de la crisi del coronavirus amb les empreses? Els ha baixat la quota, ha flexibilitzat el pagament...?





Hem contribuït de diverses maneres en el tema del coronavirus. La tercera pregunta que els fèiem era en què podem ajudar nosaltres? I l'ajuda ha estat retardar el pagament de les rendes mentre durava el període d'estat d'alarma. Aquestes rendes les cobrarem a terminis, probablement ja a partir de l'any 2021. Això ha fet que puguin mantenir-se millor amb la tresoreria. A més, els hem ajudat a contactar bàsicament amb el govern d'Espanya per obtenir crèdits ICO. Els crèdits ICO també han estat molt positius per mantenir aquesta activitat. Per tant, en les ajudes hem fet això.





Però també en el tema del coronavirus hem fet una cosa que no ens haguéssim imaginat mai a la vida. A partir de la incubadora d'impressió 3D i els contactes que tenim amb les empreses que fan això, vam pensar, dissenyar, homologar i distribuir respiradors. Es van fabricar 400 respiradors amb la tecnologia d'impressió 3D, que van donar servei a hospitals bàsicament de Catalunya, i vam fabricar també bifurcadores amb què fèiem que cada respirador dels hospitals es pogués utilitzar per a dos pacients alhora. D'aquests en vam fabricar uns 1.500 aproximadament. Per tant, el treball previ, que ja havíem fet, d'incubació d'impressió 3D i de relació amb empreses va donar lloc a una aliança per poder donar resposta a una emergència, en aquest cas sanitària.





Quines són les activitats importants que es realitzen al polígon i quins sectors són els que tenen més presència?





Tenim un 44% industrial, un 21% logística i un 27% de serveis. Un 30% de el sector serveis estan vinculats a la indústria i la logística.





Aquells serveis que abans les empreses tenien inclosos ara els han externalitzant. Però en realitat aquest és un polígon sobretot industrial i també logístic.





Com veu la marxa de Nissan?





Totes les administracions i també el Consorci de la Zona Franca hem fet totes les gestions possibles perquè finalment Nissan es pogués quedar aquí. Crec que, per unes decisions més globals, de grup, amb Renault, Mitsubishi, Nissan, etcètera... han decidit abandonar Europa.





Bé, i és el que ens van anunciar desgraciadament. Nosaltres estem aquí treballant conjuntament amb les diferents administracions i també amb els sindicats per intentar que Nissan reconsideri aquesta decisió, però tot i això evidentment nosaltres estem explorant algunes alternatives. El nostre primer interès és salvar els llocs de treball. El segon, si Nissan se'n va, volem que vinguin activitats de valor afegit, probablement industrials i logístiques, però encara això és d'hora per dir-ho i que aquestes activitats puguin assumir una part dels llocs de treball que es perden amb la marxa de Nissan, per tant, hi ha un element dins de l'activitat econòmica de valor afegit i un element també social de reincorporar a les persones que han perdut el seu lloc de treball.





Quantes empreses han fet ofertes per ocupar l'espai?





Hi ha diverses propostes sobre de la taula. Encara cal esperar i decidir què volem, que és el que interessa també a aquesta regió metropolitana que compta amb aquesta parcel·la de 518.000 metres quadrats





Quan sapiguem el que volem hem de saber quines són les propostes, hem de conjuntar el que cal amb el que és possible, i això és una cosa que farem en els propers mesos.





¿Com s'articularà el projecte d'inclusió del polígon dins de la ciutat?



Aquesta idea és sobretot urbanística. Urbanística no vol dir carrers i tot això. Urbanística com a concepte de l'urbanisme en general. Aquí tenim una cosa que ens divideix molt, que és el cinturó de litoral, les vies, però a més ens divideix també i ens allunya de la ciutat. Això està darrere de les vies. Aquí entren cada dia més de 20.000 persones a treballar sense contar Mercabarna. Més de 20.000 persones entren i surten d'aquest polígon, després els proveïdors, els que transporten, etc... són molts més.





La gent ha de saber que la Zona Franca forma part de la ciutat.





Perquè la gent sàpiga això hem de fer diverses coses: una, millorar l'aspecte del polígon, fer-lo més humà, fer activitats que no només siguin econòmiques. Per exemple, jo sempre dic, podríem fer algunes activitats culturals o esportives als carrers del polígon industrial el cap de setmana, que està sense activitat laboral. Aquest tipus de coses que facin que la ciutat s'acosti al polígon i el polígon a la ciutat i que la gent conegui que el polígon no com a ens aïllat, sinó com a part de la ciutat.





L'any passat Barcelona va ser la capital mundial de la logística i de l'economia. Quin balanç fa? Què va significar per a Barcelona, Catalunya i Espanya?





És un balanç molt positiu, perquè era la primera que vegada que aquests esdeveniments es van fer a la mateixa ciutat i al mateix temps.





Això vol dir que també va servir per crear xarxes de relació entre mons que són semblants però que normalment no es toquen: el món de la logística amb el món de les zones franques, món les zones franques amb les cambres de comerç, el tema de la Mediterrània... És a dir, tots els operadors econòmics autoritzats, les duanes. Tots saben que els altres existeixen, però de vegades no es relacionen prou. Aquí van tenir l'ocasió de viure esdeveniments internacionals a el mateix temps, en el mateix lloc. La declaració de la Carta de Barcelona és un exemple.





Amb aquests esdeveniments conjunts hem creat unes xarxes de relació que s'han anat mantenint. Per tant, crec que tota aquesta galàxia de logística, comerç internacional, etcètera, s'ha anat creant xarxes tot i que 2020 és un any que, amb el coronavirus, jo no diria que és perdut, però que compta moltes dificultats, però aquestes xarxes ja existeixen, i les xarxes a el final són persones que es relacionen i amb aquests esdeveniments el que aconseguim és que persones de tot el món es poguessin relacionar.





Què significa "The Factory" per a Barcelona i per a Catalunya?





"The Factory", de moment, no vol dir res perquè només és un edifici, però significarà una cosa molt important, perquè el tema de la pandèmia ens ha ensenyat que cal posar-nos a fabricar una altra vegada.





El que es fabrica lluny, per un tema purament econòmic, ja no és tan rendible. Hem vist que quan hi ha necessitat el fet que haguem de comprar alguna cosa que es fabrica a molts quilòmetres d'aquí és una dificultat. I en la pandèmia ha passat. S'han comprat materials sanitaris que a l'hora de la veritat han vingut d'un altre país, s'ha pagat el doble i se l'ha endut un altre.





El món s'havia convertit en un "soc" en el qual qui més pagava s'emportava els materials que eren d'emergència, de primera necessitat. Per tant, hem descobert que això de la indústria és important. Bé, doncs ho hem descobert ara, però nosaltres ja fa un any que estem construint "The Factory" que és una fàbrica.





Una fàbrica que fabrica amb noves tecnologies, amb la impressió 3D, fàbrica que està relacionada amb la robòtica, té relació amb el "blockchain". Tot això forma part de la nova economia, nova indústria 4.0. I hem vist que les empreses que estaven evolucionant cap a aquesta manera de fabricar com a conseqüència de la pandèmia, han accelerat molt aquests processos 4.0. Per tant, ja tenim empreses que ens estan estrenyent perquè acabem l'edifici ràpidament perquè volen començar a treballar dins de "The Factory".





Aquesta situació va convertir el polígon industrial de zona franca en un "hub" internacional d'indústria, de fabricació 4.0, que esperem, estem segurs, que servirà de pol d'atracció no només per al país sinó a nivell mundial. Això vol dir que anem a convertir-nos en un centre de fabricació internacional amb aquestes tecnologies.









Pere Navarro. CZFB / Catalunyapress





Quins projectes té el Consorci fora del polígon?





Estem estudiant alguns projectes que no puc explicar, però que evidentment tenen a veure amb aquesta nova economia.





Fora del polígon estem col·laborant amb entitats com "Barcelona Supercomputing Center", empreses de tractament de dades, estem col·laborant també amb empreses de 22 @, amb "barcelona techcity", a banda, evidentment tenim la col·laboració amb les institucions, etc... Tot això dirigit a què? A impulsar la nova economia.





Un altre dels esdeveniments que estem organitzant és la "Barcelona New Economy Week", que és un esdeveniment híbrid perquè una part serà presencial amb les mesures de distància de seguretat, etètera que convinguin i una part digital. I en això és en el que estem concentrats ara.





El "Barcelona New Economy Week" , es va a celebrar del "06 a el 09 d'octubre" i la veritat és que ens fa molta il·lusió, és una cosa nova.





Estem creant una plataforma digital feta expressament per a aquest esdeveniment que després m'imagino que tindrà utilitat per a altres esdeveniments. L'esdeveniment està dirigit als professionals. Però que a més té altres característiques perquè volem col·locar aquí elements relacionats amb la gastronomia, la cultura, el disseny, perquè volem que se sàpiga molt bé que això es fa a Barcelona.





Durant aquests dies parlarem aquí del sector Immobiliari, de Logística, de comerç electrònic, de zones econòmiques i parlarem també d'indústria digital. Són els cinc eixos on tindrem a centenars d'speakers. És un esdeveniment d'agenda 2030, serà paritari, hi haurà paper zero i responsabilitat social corporativa.





Generarem recursos per poder fer algunes activitats socials relacionades amb els 5 eixos verticals que comentava i això ho farem en quatre districtes de la ciutat en edificis emblemàtics, com l'edifici de correus, l'edifici de l'estació de França, l'edifici de Telefónica de Plaça de Catalunya i la casa SEAT. Quina característica especial tenen aquests edificis? Primer que són molt emblemàtics. Són edificis que representen entitats o empreses que connecten gent. Correus, l'Estació de França, Telefónica i SEAT. Tot el tema de connectar gent, de connectar persones ara que estem tan distanciats ens semblava que era molt interessant.





Muntarem platós de televisió en cadascun d'aquests edificis. No serà només un escenari, hi haurà hologrames i coses interessants i espectaculars, en el bon sentit de la paraula. Crearem la necessitat que les persones mirin la pantalleta perquè a la pantalla semblaran coses molt espectaculars, molt interessants i molt útils. Perquè el que volem és que crear Xarxa de Negoci. És a dir, que aquests dies siguin el tret de sortida de la reactivació de l'economia.













Pretenem donar un missatge en positiu, deixarem de lamentar-nos. Ens hem lamentat molt. Malauradament hi ha hagut moltes víctimes, moltes persones que han estat molt malaltes, que ho han passat molt malament. Continuarem el tema sanitari perquè això no es reprodueixi, però volem donar un missatge positiu de dir hem de sortir d'aquesta situació. I començarem a sortir-ne del 6 al 9 d'octubre. Això serà per streaming excepte les entrevistes als especialistes dels diferents temes. Aquestes entrevistes estaran gravades, però ho farem tot per streaming en horari de tarda perquè això va dirigit a Europa, Àfrica i Amèrica.





Si algú a les tres del matí des Singapur es vol connectar, no hi haurà cap problema, però com que ho volem fer per streaming en directe, l'horari compatible dels russos ens donava que eren aquests continents i a més els continents amb els que tenim més relació. Europa per motius obvis, però també Àfrica, amb la qual estem fent coses, zones franques, amb tota l'àrea mediterrània i amb Amèrica tant Amèrica del Nord com del Sud.





BNEW serà un esdeveniment internacional de primera línia. Barcelona serà la capital mundial de l'economia durant aquests dies. Si hi ha més coronavirus hi haurà menys persones en els escenaris, si n'hi ha menys, hi haurà més persones.