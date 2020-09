Algunes estacions de Renfe apareixen tallades per vandalisme a la Diada

Diferents vies de tren de municipis de Girona i de Lleida han patit talls aquest divendres al matí durant la celebració de la Diada de Catalunya per "actes vandàlics" aquest 11 de Setembre.









Segons ha informat Renfe aquest divendres, "diferents actes vandàlics" han provocat que a Girona no hi hagi servei de tren ni per alta velocitat ni per via convencional.





Un incendi a la zona de vies Girona-Figueres ha interromput la circulació en aquest tram, de manera que quatre trens han quedat afectats, dos dels quals són de connexió internacional amb França.





El tram de Riells-Vilobí, a Girona, ha quedat afectat per un incendi que ha causat un avaria de senyalització, cosa que "pot provocar algun retard puntual en el cas que els diferents actes vandàlics en altres punts de la línia deixin passar algun tren ".





A més, queda interrompuda la línia R11 entre Maçanet i Figueres (Girona) per diversos actes vandàlics que han provocat danys en les instal·lacions.





LLEIDA

A la zona de Lleida també s'han produït dos actes vandàlics entre Lleida i les Borges i entre Montagut i Lleida, però no han afectat a les instal·lacions, i els trens podran circular amb normalitat.





També a la zona de Lleida hi ha hagut diferents incendis derivats de la crema de pneumàtics però no han danyat la infraestructura i no afecta el servei ferroviari.