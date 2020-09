Mor un conductor en un doble accident envestit per un vehicle després de quedar aturat en la M-50 per una col·lisió prèvia

Un home de 33 anys ha mort aquesta matinada a la M-50 a l'ésser envestit el seu vehicle per un altre d'alta gamma després d'haver quedat parat enmig de la carretera per un col·lisió anterior contra un altre vehicle, ha informat un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.













Aquest doble accident va tenir lloc poc després de les 00.30 hores d'aquest divendres a l'altura del quilòmetre 55 de la M-50, a Leganés. Un vehicle va topar contra un altre, un xoc de xapa, que va provocar que un d'ells, un Seat León groc, fes una virolla i quedés al mig de la via i en sentit contrari a la marxa. L'altre va quedar a una distància de 100 metres però en un lateral.





Dos vehicles que circulaven per darrere d'aquests van poder esquivar-però un tercer, un cotxe d'alta gamma, no el va veure i no va poder evitar-li, de manera que es va encastar frontalment contra el que havia quedat al carril central de la carretera. Com a conseqüència de l'impacte, el conductor del vehicle envestit va morir gairebé a l'acte per múltiples contusions.





Fins al lloc van acudir els Bombers de Leganés, que van rescatar la víctima d'entre els ferros de el vehicle. Els sanitaris del Summa-112 només van poder confirmar la seva defunció. També han van atendre el conductor del vehicle que li va encastar i a l'altre de l'accident previ, dos homes d'uns 30 anys, que han resultat ferits lleus.





Els psicòlegs del Summa han atès la dona de la víctima, que va arribar a el lloc del sinistre. Segons han indicat fonts de la investigació, la víctima li havia cridat només minuts abans comunicant-li la primera col·lisió. La dona està embarassada de dos mesos i tenen un fill de 4 anys. La Guàrdia Civil investiga les causes del succés.