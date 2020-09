Mor el raper Jota Majúscula, pioner de el rap a Espanya

Jota Majúscula, productor, DJ i figura clau de el rap i la cultura hip-hop a Espanya, ha mort en la nit de dijous a divendres. La mort ha estat confirmat a Twitter per Ràdio 3, l'emissora de RTVE, on l'artista conduïa des de 1998 'El Rimadero', el programa de referència sobre l'actualitat de el rap en espanyol.









MÉS INFORMACIÓ Mor el pare Manel després de ser ingressat per Covid-19





Jesús Bibang Gonzále z va ser un dels pioners de el rap en espanyol formant a principis dels noranta al costat de Supernafamacho, El Meswy, Kamikaze, Mr. Rang, Paco King i Frank-T el grup El Club dels Poetes Violents (CPV) que el 1994 van publicar 'Madrid, zona bruta', àlbum de referència en els inicis del hip-hop a Espanya i que va donar nom a la discogràfica amb la qual va publicar els seus següents treballs.









El 1997 CPV llancen el seu segon LP, 'La saga continua 24/7' i el 1998 el seu tercer àlbum, 'Grans plans'. Després de la separació de el grup, i convertit ja en el productor i DJ de referència el rap a Espanya, van arribar els quatre discos en solitari de Jota Majúscula: 'Home negre solter busca' (2000), 'Una vida Xtra' (2004), 'Camaleó' (2006) i 'So campió - Més Greus' (2008), en els quals van col·laborar grans figures de l'escena espanyola com Kase.0, Mala Rodríguez, El Langui, Molt Noi, Morodo, Elphomega i, com no, seus excompanys en CPV.













Catorze anys després de la publicació del seu últim disc d'estudi, Jota Majúscula i la resta de el Club dels Poetes Violents van tornar al maig de 2012 amb 'Sempre', el seu últim àlbum publicat per Boa Music.